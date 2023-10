Concorso operatori vigili del Fuoco: tutte le info sul bando 2023

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha indetto un bando di concorso per reclutare nuovi operatori e assistenti. I dettagli su criteri e selezione

Ghiotta opportunità per chi vuole provare ad entrare nei Vigili del Fuoco. È stato infatti organizzato un nuovo concorso finalizzato a reclutare nuova forza lavoro. Il tutto sarà gestito dai Centri per l’Impiego che selezioneranno gli iscritti in base agli iscritti nelle loro liste.

Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli inerenti questo bando tra i più interessanti dell’intero anno solare 2023. Quali titoli di studio sono richiesti, come presentare la domanda e quali sono le scadenze da rispettare in maniera tassativa per poter partecipare al concorso e aspirare ad entrare a far parte dei Vigili del Fuoco.

Concorso Vigili del Fuoco 2023: posti disponibili

I candidati vengono selezionati in base alla procedura di avviamento a selezione utilizzata per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato nella Pubblica Amministrazione di lavoratori che possiedono come titolo di studio almeno quello relativo alla scuola dell’obbligo o alternativamente la licenza media.

Per quanto concerne i requisiti, ecco quali sono quelli che gli aspiranti Vigili del Fuoco devono necessariamente avere per poter partecipare alle selezioni per operatore dei Vigili del Fuoco 2023:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

età non superiore a quarantacinque anni;

idoneità fisica, psichica ed attitudinale;

titolo di studio della scuola dell’obbligo;

qualità morali e di condotta;

gli altri requisiti generali per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione.

Non sono invece ammessi alla selezione coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici, che sono stati espulsi dalle Forze Armate e dai corpi militari organizzati o che hanno ricevuto delle condanne irrevocabili. In totale sono 212 i posti da assegnare in giro per l’Italia. Diverse le province in lizza, quindi ci si potrà candidare in base alla propria area geografica a meno che non sia abbia la volontà di spostarsi.

I bandi sono quindi regionali e nei prossimi giorni usciranno pian pian tutti quanti. Al momento solo la Regione Liguria ha pubblicato il suo con l’obiettivo di assumere 11 operatori. I candidati devono avere almeno la licenza media e devono possedere la patente B. Al momento della presentazione della domanda occorre non aver superato il 45esimo anno di età.

La selezione nello specifico consiste nel superamento di prove attitudinali per l’accertamento dell’idoneità e quindi nel compimento specifiche funzioni inerenti il lavoro che poi si andrà eventualmente a svolgere. Dunque non resta che scaricare il bando e poi l’apposito modulo di presentazione della domanda reperibili sul sito della Regione Liguria.