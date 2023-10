I cinque film più terrificanti da vedere ad Halloween: li hanno scelti dopo una prova terribile

Una ricerca basata sull’aumento dei battiti del cuore ha decretato quali sono i cinque film più spaventosi di sempre che si sposano bene con la serata di Halloween

Uno dei modi più appropriati per celebrare al meglio la serata di Halloween è sicuramente guardare un film horror. Si tratta di un genere che non piace a tutti, anzi molti sono decisamente terrorizzati dalla prospettiva di doverli guardare. Nella notte delle streghe e delle zucche però è giusto mettersi alla prova e cercare di vederne uno per intero.

A tal proposito è stata condotta una ricerca ribattezzata Science of Scare. Nel corso dell’esperimento 250 persone hanno visionato 100 ore di film horror e durante le proiezioni il loro battito cardiaco è stato monitorato costantemente. In base all’aumento dei battiti in ogni singola pellicola è stata redatta la speciale classifica. Ecco quindi quali sono i primi cinque da non perdersi.

I film più paurosi da vedere assolutamente durante la notte di Halloween

Comanda la graduatoria il film Host – Chiamata Mortale del 2020 con Haley Bishop, Jemma Moore, Emma Louise Webb, Radina Drandova e Caroline Ward. Già dalla trama si capisce che ci sarà da tenere il fiato sospeso. In pratica l’opera è ambientata nel periodo del lockdown nel quale un gruppo di amici composto da cinque ragazze ed un ragazzo si cimentano in una seduta spiritica in videochiamata tramite Zoom. Inconsapevolmente evocano un’entità demoniaca che non lascerà loro un attimo di tregua.

Al secondo posto c’è Sinister uscito nel 2012. Si tratta di un horror con Ethan Hawke, Juliet Rylance e Fred Dalton Thompson girato da Scott Derrickson. Il film in Italia è stato vietato ai minori di 14 anni e il secondo film non ha ottenuto lo stesso successo del primo. Per quanto riguarda le location è stato girato principalmente nello stato di New York e a Los Angeles.

Terza piazza per Insidious film horror con Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins e diretto da Leigh Whannell. Tra le curiosità principali legate a questa pellicola c’è quella inerente i prequel, visto che sono addirittura due: Insidious 3 – L’inizio e Insidious 4 – L’ultima chiave. Il sequel invece è intitolato Insidious 2.

Cucchiaio di legno per The Conjuring – L’evocazione tornato prepotentemente in auge in questa fase con l’uscita dello spin-off The Nun 2. A rendere il tutto più agghiacciante è che il tutto parte da una storia vera dai connotati ancor più spettrali rispetto a quelli del film. Chiude la top five Hereditary – Le radici del male con Toni Collette e Gabriel Byrne. Intorno a questo lavoro c’è una curiosità decisamente particolare. In pratica in una sala cinematografica di Innaloo nell’Australia Occidentale fu mandato il trailer durante una proiezione destinata ai bambini. Per via dello spavento procurato i presenti furono rimborsati con dei biglietti omaggio.