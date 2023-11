Caro energia: quanto costa in bolletta guardare la tv per ore? I numeri che lasciano a bocca aperta!

L’impennata dei prezzi dell’energia ci ha spinti a fare i conti con i consumi che quotidianamente ci sono nelle nostre case. Ad esempio, sai quanto ci costa in bolletta guardare la tv per ore?

A causa del caro energia è necessario correre ai ripari e puntare sul risparmio! Un efficace stratagemma per non incappare in bollette salatissime è, senza dubbio, intervenire sul modo in cui vengono utilizzati gli elettrodomestici più dispendiosi.

Un esempio pratico potrebbe essere quello di prendere la buona abitudine di mettere in funzione lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico e, preferibilmente, nelle fasce orarie più economiche. Un altro toccasana per le nostre finanze è evitare di lasciare attaccati alla presa di corrente i carica batterie, quando non necessario e preferire l’utilizzo di lampadine a risparmio energetico.

Tra i nemici delle nostre tasche anche l’utilizzo eccessivo della tv. Infatti, sebbene, la televisioni non rientri nella categoria degli elettrodomestici maggiormente energivori, lasciare questo apparecchio acceso tutto il giorno, talvolta anche di notte, potrebbe avere un impatto molto negativo sulla bolletta. Ma allora quanto ci costa guardare la tv per ore? Scopriamolo nelle prossime righe.

Quanto consuma un televisore acceso per ore?

Sono tantissimi gli italiani che hanno l’abitudine di lasciare la tv accesa per ore, talvolta anche di notte. Eppure, sebbene la televisione non sia tra gli elettrodomestici più dispendiosi, questa pratica ha un impatto decisamente negativo sulla bolletta e, quindi, sulle nostre tasche.

Ovviamente, il consumo di questi apparecchi dipende da diversi fattori come: le dimensioni dello schermo, il tipo di tecnologia e le impostazioni di luminosità. Ad esempio, le TV a schermo LCD risultano essere molto più dispendiose in termini energetici rispetto a quelle a LED. Questo significa che il consumo può oscillare di tanto. Alcuni dispositivi possono richiedere una potenza minima di 50W, mentre altri possono arrivare anche a 600W.

Detto questo e considerato che il costo medio dell’energia elettrica è di circa 0,25 euro/kWh, non sarà difficile calcolare la spesa effettiva in base alle proprie abitudini. La formula da applicare per conoscere il costo giornaliero è: consumo giornaliero (in kWh) x Costo per kWh. In altre parole, se abbiamo l’abitudine di tenere accesso tutto il giorno un televisore che consuma 0,065 kWh, il consumo giornaliero sarà pari a 1,56 kWh. A questo punto, per sapere quanto ci costa in soldoni, non ci resta che moltiplicare il consumo giornaliero per il costo medio dell’energia elettrica. Ipotizzando un costo di circa 0,25 euro/kWh, lasciare la televisione accesa per 24/h ci costa 0,39 euro al giorno per ogni apparecchio!