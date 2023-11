Gratta e Vinci, quali comprare per avere maggiori possibilità di vincita: la lista dei più fortunati

Tra i Gratta e Vinci online, ce ne sono alcuni che offrono maggiori probabilità di vincita. Ecco quali sono i migliori tagliandini da comprare.

Il Gratta e vinci online offre la possibilità di replicare in modalità digitale l’esperienza di gioco senza dover andare fisicamente presso una ricevitoria autorizzata. In buona sostanza, si può acquistare e riscuotere l’eventuale vincita direttamente dal proprio conto corrente.

Giocare ai Gratta e Vinci online è piuttosto semplice. Infatti, basta aprire un conto di gioco su uno dei siti autorizzati da ADM e selezionare il gioco che meglio si adatta ai propri gusti. L’esito della giocata viene, poi, mostrata sulla schermata. Insomma, scoprire se ci ha baciati la fortuna è semplice e veloce! L’offerta di gioco online è davvero molto ampia, infatti, esistono svariate tipologie di tagliandini, che possono essere riconoscibili dall’interfaccia, dalla fascia di prezzo e dai montepremi in palio. Esistono giochi più economici che partono da 0,50 centesimi di euro, fino ad arrivare a 20 euro a seconda del gioco scelto. Ovviamente, maggiore è il costo del biglietto e maggiore sarà il montepremi in palio.

Un’altra caratteristica che differenzia i diversi tipi di Gratta e Vinci online è la probabilità di vincita che offrono. Ma allora quali sono i migliori gratta e vinci da comprare tra i più venduti? Quali sono i tagliandini più fortunati? Scopriamolo di seguito.

Gratta e Vinci online: la lista dei più fortunati

Sono diversi i siti web che consentono di giocare su ciò che più piace, comodamente da casa. Stesso discorso per gli amatissimi tagliandini da grattare i Gratta e Vinci. Come abbiamo visto, i Gratta e Vinci online sono la fedele trasposizione dei biglietti acquistabili presso una ricevitoria autorizzata. Proprio come accade nelle tabaccherie, anche l’offerta online è piuttosto ampia. Ma quali sono i Gratta e Vinci online che offrono le maggiori possibilità di vincita?

Nel corso di quest’anno, le vincite ai Gratta e Vinci online non sono state poche. Solo nei primi sei mesi, sul sito grattaevincionline.it, è stato registrato un ammontare totale di vincite pari a 4.766.202 euro.

Tra i Gratta e Vinci online più fortunati fino a giugno 2023 troviamo: Nuovo 100X LP (importo vinto 187.740 euro), Il Miliardario Maxi (importo vinto 304.820 euro), Il Miliardario (importo vinto 326.425 euro), Vinci in Grande (importo vinto 394.375 euro) e, primo fra tutti, Numerissimi (importo vinto 608.675 euro).