Superenalotto, chi non sogna la combinazione vincente? E se provassimo a giocare i numeri con cui hanno fatto 6?

Chiunque sogna di beccare un bel 6 al Superenalotto e intascare un montepremi milionario, ma le probabilità di azzeccare la combinazione vincente sono veramente bassissime. E se provassimo a giocare i numeri con cui è stato vinto il jackpot?

Il Superenalotto è certamente tra i giochi d’azzardo più amati dagli italiani. Gestito dalla Sisal, questo gioco consiste nel centrare 6 numeri, a cui si aggiungono il Numero Jolly e il Super star, fondamentali per aumentare o diminuire le possibilità di vincita.

Come si sa, il Superenalotto è il concorso a premi italiano che offre la possibilità di vincere un montepremi milionario, considerato che aumenta a ogni estrazione se nessuno azzecca la combinazione vincente, ovvero, il famoso 6.

Chiaramente, centrare il 6 al Superenalotto è difficilissimo, secondo Roberto Natalini matematico del Centro Nazionale Ricerche, molto più difficile che essere colpiti da un asteroide. Facendo qualche calcolo statistico, infatti, le possibilità di azzeccare la sestina vincente sono praticamente quasi nulle: solo 1 su 622.614.630. Insomma, bello sì, ma impossibile! Ma come si dice “la speranza è l’ultima a morire”, quindi se provassimo a giocare i numeri con cui hanno fatto 6?

Come abbiamo visto, le probabilità di azzeccare la sestina vincente sono quasi pari a zero, eppure, negli anni qualcuno che ha intascato il jackpot c’è stato. Nel 2019, il montepremi milionario è finito in un piccolo paesino in provincia di Fermo, a Montappone per la precisione, dove con una giocata da soli due euro, sono stati vinti 156.294.151,36 euro. Ed è stata l’ultima vincita fino a febbraio 2023, quando attraverso un sistema condiviso da 90 persone è stato nuovamente sbancato il montepremi. Una notizia che ha fatto il giro di tutte le testate giornalistiche del Paese, considerato che il jackpot da 371 milioni di euro era il più alto della storia dei giochi ad estrazione in Italia.

L’ultima sestina vincente è arrivata a giugno 2023. Questa volta hanno festeggiato in quel di Teramo, dove hanno vinto 42.590.153 euro. Una cifra niente male considerato che la giocata con cui è stata azzeccata la sestina vincente (64 – 8 – 30 – 33 – 78 – 40) era di solo un euro.

E se provassimo a giocare i numeri con cui hanno fatto 6? Beh, come si sa, la fortuna è cieca e rigiocare la combinazione vincente non dà alcuna certezza. Comunque vada, sempre meglio che essere colpiti da un asteroide!