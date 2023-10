Skimming: come funziona la terribile truffa che clona il tuo Bancomat

Si tratta di una truffa che nasce direttamente allo sportello Atm nel momento in cui si effettuano delle operazioni con il proprio bancomat. Ecco come si articola

Le carte di credito e i bancomat sono degli strumenti decisamente comodi, ma al contempo purtroppo sono soggette agli attacchi dei criminali informatici che non vedono l’ora di impossessarne. Chiaramente è difficile riuscire ad impossessarsi dei dati e del denaro presenti su di esse, ma il rischio esiste e va calcolato.

Per questo può essere di fondamentale importanza conoscere le tecniche di azioni di questi delinquenti, che trovano sempre qualche tecnica diversa per mettere a segno i loro loschi piani. Tra questi c’è lo skimming che consente di copiare e clonare la carta del correntista in uno specifico momento e soprattutto senza che il titolare se ne accorga.

Skimming: tutti i particolari sulla truffa che clona il tuo bancomat

Ultimamente un caso del genere è capitato a Roma nel quartiere di Monteverde dove un 40enne dopo aver subito il raggiro ha ricevuto il no secco della banca alla richiesta di rimborso. Il correntista si era insospettito dopo che lo sportello Atm nel quale aveva provato a prelevare gli avevo rispinto la carta senza aver consentito alcuna operazione.

Una volta contattata la banca ha ricevuto le rassicurazioni del caso sul corretto funzionamento dello sportello, ma a distanza di qualche giorno ecco la spiacevole sorpresa. Ha infatti scoperto un ammanco di 1.000 euro prelevati da un altro Atm. Dopo un tira e molla con la banca che alla fine ha deciso di non rimborsarlo, la malcapitata vittima ha sporto denuncia alla polizia postale.

Dalle indagini è emerso che non era l’unico a trovarsi in quella situazione. In pratica è stato vittima di Skimming che prevede l’installazione di piccolo oggetti (definiti skimmer) ai bocchettoni degli sportelli Atm. Questi sono in grado di copiare i dati della carta mentre per completare l’opera viene installata anche una telecamera nascosta nella parte alta dell’Atm così da copiare il codice inserito al momento del prelievo.

Dunque anche quando ci si sente tranquilli nel momento in cui si compiono delle operazioni allo sportello sarebbe sempre opportuno controllare se ci sono o meno microcamere e coprire la visuale quando si digita il Pin. Con queste due mosse si mettono subito k.o i truffatori che non aspettano altro che qualcuno cada nella loro vile trappola. Qualora sia troppo tardi invece bloccare la carta, denunciare la clonazione alle forze dell’ordine ed eseguire la contestazione dell’addebito sono passaggi di vitale importanza per provare a limitare i danni.