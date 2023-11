Novità in arrivo su WhatsApp: un’opzione che migliora la vita professionale

Whatsapp si migliora: una nuova funzionalità utile per chi lavora con in call

Whatsapp è probabilmente l’app di telefonia più utilizzata al mondo. Una delle prime applicazioni che hanno consentito la messaggistica istantanea con lo scambio di foto, video e immagini animate, è ormai immancabilmente presente sui cellulari di chiunque, a prescindere dalla fascia d’età. Tra l’altro quest’app è molto adoperata anche ai fini lavorativi, in quanto consente di creare gruppi di lavoro tramite i quali condividere agende, informazioni e documenti e attraverso i quali si possono avviare delle call per le riunioni.

Di recente il colosso si aggiorna e apporta delle migliorie che rendono whatsapp ancora più appetibile, soprattutto a chi lo utilizza a scopi professionali. Ma quali sono le novità introdotte?

La condivisione della videochiamata. Come funziona?

Una funzionalità molto apprezzata sarà sicuramente la cosiddetta condivisione della videochiamata. Finora non è stato possibile, ma da questo aggiornamento in poi whatsapp renderà possibile condividere la videochiamata in corso con altre persone. Ai fini di un utilizzo business dell’applicazione questa appare come una vera manna dal cielo, in quanto rende ancora più agevoli i meeting in videochiamata senza il rischio di compromettere la qualità della call.

Mark Zuckenberg ha recentemente annunciato su Facebook la novità in arrivo che sarà aggiunta su whatsapp e che porterà l’applicazione di messaggistica al pari dei servizi di Google meet e Zoom. Sappiamo anche già come si potrà accedere alla funzionalità:

aprire whatsapp e avviare una videochiamata;

cliccare condivisione dello schermo in basso a destra sui pc o in alto nella barra a tre linee sui cellulari;

scegliere la persona con cui condividere e confermare

Si noti che la condivisione potrà essere avviata e interrotta ogni volta che si vorrà, rendendo pertanto whatsapp estremamente versatile in tal senso e appetibile agli occhi dei team che lo adoperano.

Utilità del sistema

Naturalmente la funzione nuova in arrivo sui dispositivi mondiali favorirà in primis l’uso professionale della condivisione di videochiamata, ma potrebbe anche rivelarsi davvero interessante per chi vive a distanza e vuole condividere dei momenti live con la propria famiglia oppure per chi è in viaggio di piacere e decide di contattare contemporaneamente più amici per vivere insieme a loro un momento indimenticabile.

Non ci resta che aspettare il lancio della possibilità e attivare la nuova interessante e utile funzionalità di whatsapp.