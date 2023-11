Autostrade per l’Italia offre nuovi posti di lavoro: ecco come candidarsi

Da Autostrade per l’Italia arrivano nuove assunzioni: ecco tutti gli annunci delle posizioni aperte e link per candidarsi.

Autostrade per l’Italia Spa è una società italiana di autostrade a pedaggio. Fondata nel 1950 come ente pubblico, è stata privatizzata alla fine degli anni Novanta.

Nel maggio 2021 è stata riportata sotto il controllo pubblico come parte della Holding Reti Autostradali. Gestisce una rete autostradale di quasi 3.000 km, servendo 15 regioni e 60 province in Italia, con oltre 8.500 dipendenti.

Nel 2024, l’azienda prevede l’assunzione di circa 2900 persone che entreranno a far parte del personale in varie posizioni.

Ecco gli annunci già disponibili, distribuiti in varie regioni d’Italia.

Processo di selezione e iter di candidatura

Il processo di selezione per Autostrade per l’Italia si suddivide in diverse fasi. Inizialmente, vengono esaminate le candidature online al fine di identificare i profili di interesse. Successivamente, avviene un primo contatto telefonico, seguito da un colloquio iniziale con il team delle Risorse Umane, con la possibilità di svolgere un assessment per alcuni ruoli specifici. I candidati che superano questa fase sono successivamente invitati a partecipare a un colloquio tecnico, che potrebbe essere seguito da un secondo incontro. Infine, le risorse selezionate ricevono una proposta contrattuale.

Per candidarsi per una posizione presso Autostrade per l’Italia, è necessario visitare la loro pagina dedicata al reclutamento, disponibile a questo indirizzo: Clicca qui. Da questa pagina è possibile consultare le opportunità di lavoro disponibili e inviare candidature online. La registrazione e l’invio delle candidature richiedono l’inserimento del curriculum vitae nel database aziendale. Navighiamo ora tra le varie posizioni disponibili.

Posizioni già disponibili in Lazio e Toscana

Tra le posizioni già aperte figurano lavori in Lazio e Toscana, negli ambiti di finance, comunicazione e marketing, operations, infrastrutture, digital transformation e staff. La lista verrà presto aggiornata per comprendere le altre regioni. Nel frattempo, abbiamo riassunto per voi le posizioni disponibili ordinandole in base alla regione:

Roma – Coordinatore unità veicoli e attrezzature speciali . Richiesta laurea in ingegneria meccanica ed esperienza di 5 o più anni nel settore “automotive”; preferibile esperienza in ambito collaudo mezzi, testing e fine tuning. Roma – Consulenza legale affari concessori e regolatori . Richiesta laurea in giurisprudenza con abilitazione alla professione forense, esperienza di 5 o più anni in diritto europeo, amministrativo e della concorrenza; preferibile specializzazione in materia di appalti, concessioni e tematiche regolatorie Roma – RM Specialist . Richiesta laurea in ingegneria informatica/ingegneria elettronica/informatica/matematica/economia ed esperienza di 5 o più anni in ruoli analoghi all’interno di società di consulenza IT o contesti aziendali. Roma – Professional Legal compliance . Richiesta laurea in giurisprudenza con 3 o più anni di esperienza in ruoli analoghi e abilitazione alla professione forense. Corsia preferenziale per i candidati con conoscenza nell’ambito di salute e sicurezza, codice del consumo e normative antitrust. Firenze – Computer Vision Expert . Richiesta laurea magistrale o dottorato di ricerca in ingeneria informatica/computer grafica/robotica/informatica o materia affine e background tecnico scientifico. Firenze – Sviluppatore Frontend Senior . Richiesta laurea in informatica/igegneria informatica o materie affini e 5 o più anni di esperienza in mansioni analoghe in società di consulenza IT. Firenze – Structural Monitoring Specialis t. Richiesta laurea in meccanica/elettronica/ingegneria civile ed esperienza in sistemi di monitoraggio infrastrutturale. Firenze – Senior Financial Controller . Richiesta laurea in economia aziendale o materie affini, e 3 o più anni di esperienza in gruppi o multinazionali nel settore del financial controlling. Montecatini (PT), Firenzuola (FI), Mugello (FI) – Tecnico intervento specialistico (energia e sicurezza) . Richiesto diploma in ambito informatico/industriale/radiotecnico/elettrotecnico/elettronico/telecomunicazioni o laurea in in ambito automazione/telecomunicazioni/ingegneria elettronica/elettrotecnica/elettrica/industriale/informatica; inoltre richiesta esperienza dagli 1 ai 3 anni o più nell’ambito della progettazione e della manutenzione impianistica.