Vuoi risparmiare sulla rata del mutuo? Segui questi consigli

L’acquisto di una casa è ancora un investimento sicuro, ma ci costringe a fare i conti con le fluttuazioni dei tassi: ecco come risparmiare.

Nonostante la crisi economica, sappiamo bene che un mutuo è ancora considerato un investimento intelligente. Statisticamente parlando, il 48% degli italiani desidera possedere una casa di proprietà, mentre il 36% vorrebbe acquistare un immobile per destinarlo ad affitto.

Purtroppo, però, in questo periodo di tassi di interesse in crescita per i mutui, i costi delle rate dei finanziamenti per l’acquisto di una casa stanno aumentando significativamente.

Se stiamo considerando l’opzione di farci carico di un mutuo, è essenziale pianificare attentamente le nostre finanze per evitare sprechi.

Ecco alcune strategie per risparmiare almeno cento euro al mese sulla rata del mutuo.

Familiarizzare coi termini: la rinegoziazione

La prima opzione per risparmiare sulla rata del mutuo è sicuramente la rinegoziazione, ovvero l’atto di rivolgersi alla propria banca per rivedere le condizioni del finanziamento, come il tasso di interesse o la durata, al fine di ottenere un risparmio mensile sul rimborso del mutuo. In questo modo è possibile risparmiare circa 100 euro al mese su un mutuo di 130.000 euro con un tasso del 2,50% stipulato per 25 anni e rinegoziato dopo 5 anni al tasso dell’1%.

Se la rinegoziazione non è un’opzione, è possibile considerare la surroga del mutuo con un’altra banca. La portabilità del mutuo consente il trasferimento a un nuovo istituto finanziario con condizioni più vantaggiose. Ad esempio, surrogando un mutuo di 200.000 euro stipulato tre anni fa con un tasso del 2% e una rata mensile di 740 euro, estendendo la durata residua a 25 anni con un tasso dell’1,10%, si può risparmiare circa 95 euro al mese.

Riduzione della rata, anticipo e tasso di interesse

Per coloro che hanno vari prestiti in corso, è possibile chiedere alla banca di consolidarli in un unico mutuo, riducendo così la rata mensile. Questo consolidamento dei debiti, secondo Money.it, può portare a risparmi significativi in termini di interessi, ad esempio, con 30.000 euro di debiti e 90.000 euro di mutuo. Un altro modo per risparmiare consiste nel pagare il mutuo in anticipo rispetto alla scadenza naturale, riducendo così gli interessi residui per il periodo di ammortamento.

Infine, per ottimizzare la rata del mutuo, è fondamentale scegliere il tasso di interesse più adatto alle proprie esigenze finanziarie. Se si desidera stabilità e protezione dagli aumenti, il tasso fisso può essere la scelta migliore. D’altra parte, se si prevede che i tassi diminuiranno in futuro, un tasso variabile o misto potrebbe essere più appropriato.