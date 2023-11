Vuoi trovare l’amore vero? Devi ricordare assolutamente queste due cose

Se sei alla ricerca dell’amore vero prima devi fare due cose molto importanti che ti aiuteranno a vivere una relazione sana e duratura. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico

La ricerca dell’anima gemella rappresenta per tante persone l’unica via per essere felici. Molti tendono a credere che una volta trovato il partner ideale sia tutto in discesa e che i problemi vadano pian piano a svanire. Si tratta però di una concezione sbagliata visto non esiste una ricetta perfetta.

C’è anche chi preferisce stare solo e che magari per propria natura sia più portato a restarci. A prescindere da ciò l’importante è non abbandonare se stessi e non annullare la propria persona. L’amore è chiaramente fatto di compromessi e al tempo stesso è anche sinonimo di accettazione della persona amata.

I due segreti che ti aiutano a vivere meglio una storia d’amore

La paura di “rimanere soli” però spinge molti individui ad adeguarsi, spesso anche fino ad annullarsi. L’importante è avere accanto qualcuno con cui condividere la quotidianità, anche a costo di dipendere da esso. Un altro aspetto importante della vita di coppia è la capacità di mettersi a nudo e di mostrare quel lato del proprio carattere caratterizzato da paure, ansie e preoccupazioni. Se qualcuno ci ama davvero è pronto ad ascoltarci e ad accettare eventualmente anche alcuni aspetti privati e del passato a causa dei quali potremmo deludere la controparte.

In realtà però prima di imbastire una storia, soprattutto quando si hanno intenzioni serie, sarebbe opportuno fermarsi a riflettere e capire se prima è stato compiuto un altro processo altrettanto importante, ovvero aver imparato ad amare la propria persona. Volente o nolente è quell’entità con cui si trascorre la maggior parte del proprio tempo.

Solo una volta raggiunta questa consapevolezza si potrà avere quel grado maggiore di libertà che può consentire di vivere meglio un rapporto. Accettarsi per ciò che si è qualcosa che ricopre un’importanza basilare. Non ha senso nascondere la propria personalità solo per compiacere il partner. Stesso dicasi anche per quanto riguarda le amicizie.

Il tocco finale è rappresentato dal provare un forte senso di gratitudine verso ciò che si ha senza dare per scontato nulla. Pensare a quelle cose che ci rendono felici in maniera quasi inconsapevole può generare un senso di stupore di cui abbiamo fortemente bisogno. Solo così si può trovare il vero amore, partendo da quello verso se stessi e da quel che si possiede.