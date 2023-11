I portafortuna che non dovrebbero mai mancare in una casa: quali sono e perché “portano bene”

Sono diversi gli oggetti portafortuna che ogni famiglia dovrebbe tenere a casa per migliorare il proprio benessere. Andiamo a scoprire per quali motivi

L’arredamento di casa non composto solo da mobili, tavoli e mensole. Anche i simboli giocano un ruolo fondamentale per creare un ambiente che emani serenità e che al contempo sia personalizzato. Per questo molte persone acquistano dei portafortuna o li ricevono in regalo da amici e parenti.

Sono diversi gli oggetti utili sotto questo punto di vista che si possono inserire nel proprio arrendamento senza guastarlo. D’altronde è importante avere anche qualcosa che porti energia positiva in casa. Di pari passo però bisogna creare un ambiente confortevole, pulito ed ordinato volto a favorire sensazioni positive.

Gli oggetti che sprigionano energia positiva in casa

Degli esempi calzanti possono essere le piante. Purificano l’aria e possono migliorare il flusso di energia positiva nell’abitazione. L’uso di colori luminosi e caldi è invece il passo successivo per rendere l’atmosfera accogliente e positiva. La luce naturale è un altro elemento chiave che porta positività all’interno delle mura domestiche.

Andando invece nello specifico degli oggetti che secondo le varie culture e tradizioni possono portare fortuna in casa vanno assolutamente annoverati alcuni “talismani” che riescono al contempo contribuire anche al benessere delle persone abitano l’immobile. Il quadrifoglio è sicuramente uno dei primi che balza alla mente.

Si tratta di un simbolo universale di buona sorte. Se lo si trova è bene conservarlo in casa come amuleto portafortuna. Sulla stessa scia troviamo la mano di Fatima. Questo simbolo rappresenta una mano aperto e per molte culture protegge dal male e attira fortuna, salute e felicità. Di solito si appende vicino all’ingresso di casa.

Non possono mancare le coccinelle. Piccole riproduzioni di questi affascinanti coleotteri abbelliscono l’ambiente e sono portatrici di buona sorte. Spesso viene associato ai buoni presagi. Tornando alle piante un altro esempio di abbondanza è quello del Bambù della fortuna, una pianta dagli steli intrecciati che simboleggia la fortuna e la prosperità in molteplici culture asiatiche.

Discorso simile per la pianta del denaro, ovvero una tipologia grassa che con le sue foglie rotonde viene vista da sempre come portatrice di ricchezza e cose positive. Portano una discreta dose di fortuna anche il Trifoglio e il Ficus Ginseng che con le sue radici a vista e la sua forma particolare viene considerato importante e benefico da molte popolazioni sparse in giro per il mondo.