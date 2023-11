Attenzione a questo cibo: si trova facilmente al supermercato ma i dottori lo sconsigliano

I dottori hanno lanciato un vero e proprio allarme per quanto riguarda uno specifico prodotto che nei supermercati si trova abbastanza facilmente

Gli allarmi alimentari sono ormai all’ordine del giorno ma quando a lanciarli sono i medici allora la questione si fa decisamente più seria. In questo a finire sotto la lente di ingrandimento è un alimento di cui molti abusano. D’altronde tra gli scaffali dei supermercati si possono reperire senza fare troppi giri tra le corsie.

Non ci sono errori di fabbricazione o numeri di lotto incriminati. Si tratta di un cibo molto comune che se consumato nel lungo periodo può rivelarsi particolarmente malsano. Ma di cosa si tratta? Andiamo a scoprirlo insieme focalizzandoci anche sui motivi per cui il suo consumo è fortemente sconsigliato.

Perché le patatine nei sacchetti possono essere nocive secondo i medici

Stiamo parlando delle patatine in busta. Uno snack decisamente apprezzato e che si mangia talvolta anche senza accorgersene. Ce ne sono per tutti i gusti e con molteplici tipi di aromi visto che da fine anni ’90 gli imprenditori del settore ne hanno ideate diverse tipologie in modo tale da accontentare le esigenze di un po’ tutta la clientela.

Nella sua versione classica è comunque sconsigliato per chi soffre di diabete o di colesterolo alto visto che i cibi fritti e salati che di solito vengono cotti ad alte temperature generano una sostanza pericolosa chiamata acrilammide. Questa unitamente al glutine (altra sostanza di cui sono ricche le patatine nei sacchetti) può causare degenerazioni del DNA, problemi al sistema nervoso e addirittura formazioni tumorali.

Per chi ha già esagerato con questo alimento è bene correre ai ripari attraverso cibi che possono essere utili a ripulire l’organismo. In tal senso spiccano aglio, pompelmo, barbabietole, carote, tè verde, spinaci, rucola, avocado e mele.

Dunque come per qualsiasi tipo di prodotto l’importante è non esagerare. Mangiare delle patatine imbustate ogni tanto non è un problema, anzi sicuramente aiuta anche per quanto concerne l’odore. L’importante è che ciò non diventi una prassi, perché altrimenti la situazione può prendere una brutta piega.

D’altronde trovare un equilibrio alimentare non è importante solo nel breve periodo e per stare in forma, ma è un discorso ben più ampio che contempla anche il futuro visto che ciò che mangiamo oggi può avere delle conseguenze sul domani. Per quanto possano sembrare dei discorsi “pesanti” in realtà sarebbe più che opportuno affrontarli e metterli in pratica.