Le coppie felici non litigano come le altre: ecco quali errori non commettono

Le coppie felici hanno un modo tutto loro di litigare che le rende uniche rispetto alle altre. Vediamo in che modo affrontano le discussioni e perché la loro metodologia è vincente

I litigi sono alla base della vita di coppia. In linea di massima esistono dei partner che non hanno attriti tra di loro e nel caso ci siano significa che una delle due parti probabilmente è succube dell’altra. La differenza però sta nel modo di litigare. Le coppie felici ad esempio hanno un modo decisamente particolare di litigare.

Sono brave a non commettere degli errori che durante il confronto potrebbero andare ad intaccare il loro equilibrio felice. Almeno questo è ciò che ha svelato uno studio americano in merito. Andiamo quindi a scoprire i segreti che ci sono dietro a queste coppie che riescono a sopperire alle fisiologiche difficoltà della vita meglio di altre.

Coppie felici: ecco il curioso modo in cui litigano

Lo studio è stato condotto da accreditati ricercatori statunitensi ed è stato pubblicato sulla celebre rivista Family Process. In particolare sono state esaminate due tipologie di coppie:

57 coppie eterosessuali con età media intorno ai 30 anni e con matrimoni alle spalle di quasi una decade,

70 coppie sempre eterosessuali sui 70 anni e sposate da 40 anni o più.

Tra i litigi più comuni in entrambi i casi ci sono intimità, pulizie, tempo libero, salute, gelosia, famiglia e religione. Le coppie felici però a prescindere dalla ragione della discrepanza tendevano a focalizzarsi principalmente sulla soluzione e non sul problema. Così facendo la questione risultava meno grave di quanto fosse.

I ricercatori hanno poi portato alla luce che le coppie felicemente sposate si concentravano soprattutto su problematiche che potevano essere facilmente risolte con soluzioni concrete mettendo da parte le questioni apparentemente senza soluzione. In pratica la strategia era un po’ quella di cambiare ciò che si poteva e di accettare ciò che proprio non si riusciva a modificare.

D’altronde l’accettazione aiuta a smorzare diverse situazioni e consente alle coppie di poter ristabilire un clima di serenità che consente di tornare ad occuparsi delle cose realmente importanti. Insomma, questo approccio può rappresentare un vero e proprio cambio di passo. C’è chi ci è già arrivato in maniera spontanea e chi invece farebbe bene ad applicarla per provare a migliorare il proprio rapporto con il partner. D’altronde in amore non si finisce mai di progredire. Ogni piccolo passo può essere propedeutico in tal senso.