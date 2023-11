Caro prezzi, come sopravvivere alla lista della spesa: stilata una classifica

Prezzi in aumento, bollette e fluttuazioni all’IVA: in un mondo sempre più caro, impariamo a risparmiare almeno sulla spesa.

Il 2023 si sta rivelando un anno difficile a causa dell’aumento dei prezzi, che coinvolge energia, materie prime e beni di consumo. Le prospettive sull’inflazione non indicano miglioramenti significativi per il resto dell’anno.

In questo contesto, molte famiglie stanno facendo attenzione alle spese, tagliando tutto ciò che è superfluo. Quando si tratta di acquisti alimentari e beni essenziali, la ricerca del miglior prezzo è fondamentale.

Per aiutare gli italiani a destreggiarsi nel mondo dei rincari, Altroconsumo ha recentemente stilato una classifica dei supermercati più convenienti e accessibili per gli acquisti.

Sono stati presi in analisi 1200 punti vendita, e più di un milione e mezzo di prezzi sono stati messi a confronto. Vediamo i risultati.

I quattro elenchi stilati da Altroconsumo

Nello stilare le cosiddette “classifiche” di risparmio, Altroconsumo si è occupato di valutare le varie opzioni degli acquirenti italiani. C’è infatti chi preferisce la spesa di marche conosciute e chi quella nei discount, ma anche chi opta per le marche commerciali e chi per una “spesa mista” (con prodotti di marchi commerciali e di marca).

Partiamo con la spesa da discount. Molti italiani prediligono fare la spesa nei discount per via dei prezzi convenienti e della vasta scelta di prodotti, che consentono loro di risparmiare senza compromettere la qualità; in questo caso, il risparmio più grande si ottiene con la catena In’s, che si aggiudica al primo posto, seguita da Aldi. A pari merito al terzo posto Di Più, Eurospin e Prix, mentre al quarto e ultimo posto troviamo Lidl e MD.

Spesa mista e di marca, come risparmiare senza rinunciare al marchio

Parliamo adesso delle private label, note anche come “marche del distributore” o “marche commerciali“. Queste etichette identificano i prodotti che riportano il marchio del supermercato o dell’ipermercato anziché quello del produttore originale. Tra le insegne più convenienti per i prodotti a marchio commerciale, Spazio Conad si posiziona al primo posto, seguito da Ipercoop. D’altra parte, secondo la classifica di Altroconsumo, le opzioni meno convenienti risultano essere Eurospar e Tigre.

La catena più conveniente per gli acquirenti che preferiscono prodotti di marca risulta essere Esselunga Superstore, seguita da Famila Superstore. La differenza di prezzo per lo stesso prodotto tra i vari negozi è in questo caso trascurabile, riducendo così le possibilità di risparmio in base alla scelta del punto vendita. D’altro canto, Carrefour Market è la scelta meno consigliata. Infine, chi opta per la spesa mista che comprende marche commerciali e private può contare sul supporto economico di Famila Superstore, al primo posto in quest’ultima classifica. Seguono Conad, Conad Superstore, Ipercoop, Coop e Pam.