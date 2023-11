Pignoramento, anche il televisore è a rischio? Ecco cosa devi sapere

Il pignoramento può riguardare anche beni mobili come gli elettrodomestici. Dunque, per saldare dei debiti, può essere pignorato anche il televisore? Ecco cosa devi sapere

Il pignoramento è l’atto attraverso il quale, un creditore procede con l’espropriazione forzata dei beni del debitore.

Come stabilito all’art. 491 del codice di procedura civile: “Salva l’ipotesi prevista nell’articolo 502, l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento”. In altre parole, chi è soggetto alla procedura di pignoramento non potrà disfarsi dei beni pignorati, che dovranno essere venduti all’asta per ricavare denaro utile a saldare i debiti.

Oltre ai beni immobili, il pignoramento può riguardare anche beni mobili, in questo caso specifico si parla di pignoramento mobiliare. In questo caso, chi avanza un credito può procedere al sequestro dei beni mobili del soggetto insolvente. Il provvedimento può riguardare una vasta gamma di beni come, ad esempio, veicoli, oggetti d’arte, gioielli, mobili e persino elettrodomestici. Dunque, per saldare un debito si può pignorare anche un televisore? Scopriamolo nelle prossime righe.

Si può pignorare un televisore?

Come abbiamo anticipato, il pignoramento può riguardare anche i beni mobili. A chiarire anche se ci sono dei limiti ben precisi. A chiarire quali beni possono essere oggetto di pignoramento, l’art. 516 c.p.c.. In particolare, vengono indicati i criteri di scelta delle cose da pignorare, che l’ufficiale giudiziario deve rispettare nell’eseguire il pignoramento. Di norma, la precedenza viene data agli oggetti di pronta e facile liquidazione partendo dal denaro contante, oggetti preziosi, titoli di credito.

Il Codice di procedura civile elenca anche una serie di oggetti che non possono essere mai pignorati, cosiddetti beni impignorabili. Tra questi, ad esempio, rientra la fede nuziale, il tavolo da pranzo e le relative sedie, gli armadi e anche alcuni elettrodomestici come la lavatrice o il frigo. Quindi anche il televisore è un bene impignorabile? La risposta è no! La tv rientra tra gli oggetti che possono essere pignorati e non è possibile impedirne l’esecuzione forzata basandosi, ad esempio, sulla sua funzione sociale, anche se ampiamente riconosciuta.

La televisione, infatti, è un veicolo di informazione per partecipare alla vita politica ed economica del proprio Paese, è un mezzo di intrattenimento fondamentale per il risposo e rappresenta uno strumento per restare collegati con il resto del mondo. Tuttavia, non rientra tra i beni impignorabili, non c’è modo, quindi di evitarne l’asportazione. Insomma, nel contesto del pignoramento mobiliare è possibile il pignoramento del televisore, anche se qualche escamotage per evitare questa situazione esiste. In questo caso, però, è meglio consultare un avvocato esperto in diritto civile che saprà individuare le migliori azioni da intraprendere in base alla situazione.