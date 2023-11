10 lire spiga, e se ti dicessimo che valgono una vera e propria fortuna? Scopri se hai un tesoretto in casa

Ad oggi, le care vecchie lire rappresentano un ambitissimo oggetto da collezione. Come le vecchie 10 lire spiga che valgono una vera e propria fortuna.

Le banconote e le monete del vecchio conio fanno sempre riemergere piacevoli ricordi e non è difficile trovarne ancora qualche esemplare conservato in un cassetto. Chiaramente, non tutti hanno un valore economico interessante, ma ci sono pezzi come, il caso delle 10 lire spiga, ambitissimi dai collezionisti e gli appassionati di numismatica, per cui, possono rappresentare un vero e proprio tesoretto nascosto in casa.

Prima di conoscere i dettagli che rendono una 10 lire spiga di valore, è importante sapere che ci sono alcuni fattori che influenzano in modo significativo il valore di una moneta. Innanzitutto, la rarità. Una moneta rara, avrà una domanda di mercato superiore all’offerta, di conseguenza il suo valore sarà molto alto. Tuttavia, la rarità da sola non sempre basta. Seppur rara, infatti, è necessario che la moneta sia in ottimo stato di conservazione, o per meglio dire in condizioni Fior di Conio. La moneta Fior di Conio non presenta alcun segno di circolazione e conserva la sua lucentezza originale, in pratica, è il grado più elevato della conservazione delle monete, per questo, possedere un esemplare FdC potrebbe significare intascare davvero un bel gruzzoletto.

Ma adesso andiamo al sodo e scopriamo quali caratteristiche ha la dieci lire spiga che ti fa guadagnare una fortuna.

10 lire spiga: quando vale una fortuna

La dieci lire spiga è stata realizzata a partire dal 1951 dalla zecca di Roma, in sostituzione della precedente variante conosciuta con il nome 10 lire Olivo. La moneta, emessa in una lega metallica nota come Italma, è riconoscibile dalla raffigurazione di un aratro al dritto e l’indicazione del valore nominale e due spighe di grano (da qui il nome dieci lire spiga) al rovescio.

Come abbiamo anticipato, non tutte le dieci lire spiga hanno un interessante valore economico. Le versioni più rare sono quelle più pagate. In particolare, un esemplare datato 1951 e 1952 possono valere fino a 40 euro. Una dieci lire spiga del 1954, invece, può addirittura superare i 100 euro se in perfetto stato di conservazione.

Tra le monete da dieci lire spiga con un certo valore, anche quella realizzata nel 1965. In condizioni Fior di Conio vale intorno ai 35 euro. Infine, una dieci lire spiga considerata come rara è quella coniata nel 1991. Si tratta di pezzi con errori di conio, per cui, la sua valutazione numismatica può superare i 70 euro.