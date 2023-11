Sindrome della papera: in cosa consiste il diffuso fenomeno che riguarda sempre più giovani

Cos’è la sindrome della papera e perché è stato ribattezzata in questo modo. Tutto quel che bisogna sapere sulla problematica figlia dell’era moderna

La sindrome della papera è ancora piuttosto sconosciuta, almeno in questi termini. Il termine infatti è stato coniato dall’Università di Stanford per descrivere una particolare situazione in cui si vengono a trovare ragazzi e adulti in determinate circostanze. Ma qual è la correlazione con le papere?

In realtà è più semplice di ciò si pensa, ma prima è bene capire questo concetto in modo tale da poterlo comprendere a fondo. Il tutto è correlato ad ansia e stress, condizioni che attualmente sono sempre più diffuse anche a causa del contesto storico attuale in cui i ritmi giornalieri sono sempre più snervanti.

Sindrome della papera: cosa c’entrano ansia e stress

Seppur in ambito medico non sia una terminologia troppo conosciuta, questa sindrome descrive una situazione in cui gli studenti e i lavoratori dopo aver accumulato tanto stress tendono a nascondere il tutto mostrando una felicità meramente apparente. L’analogia con le anatre sta nel fatto che queste scivolano tranquillamente sulla superficie dell’acqua mentre sotto le loro zampe remano freneticamente per rimanere a galla.

Il desiderio di apparire perfetti dinanzi agli altri porta le persone ad accumulare ansia e stress e disturbi del sonno e di conseguenza a mettersi questa maschera per evitare di far notare al prossimo il proprio disagio. Ad essere maggiormente vittime di questa sindrome sono le donne che spesso sono asfissiate dalle aspettative che la società ripone in loro.

Chiaramente in cuor proprio si sa che si è intrappolati in queste condizioni e si trova conforto nel riconoscimento dei loro sintomi e nelle consapevolezza che non si è soli a vivere questi disagi. Dunque di base ci si ritrova sempre sotto pressione, ma bisogna tener conto delle conseguenze negative che possono derivare da questo stile di vita.

Il rischio è quello di degenerare nell’ansia cronica e di mettere a repentaglio il proprio benessere generale. Per uscirne bisogna entrare nell’ottica di idee che non esiste una formula una magica che porti alla perfezione e alla felicità. Attraversare momenti difficili fa parte del gioco, l’importante è saperli fronteggiare. La sindrome della papera quindi ci rammenta l’importanza di affrontare i sentimenti che abbiamo dentro e di dare la priorità al benessere e alla salute mentale lasciandoci alle spalle le pressioni del mondo esterno che alle volte possono essere deleterie.