Buoni postali per minori, che rendimenti: possono essere degli ottimi regali di Natale

Solitamente i buoni fruttiferi destinati ai minori vengono regalati in occasione della nascita o del battesimo. Al contempo visti gli ottimi rendimenti possono essere delle ottime idee regalo per Natale

I buoni fruttiferi e i libretti postali sono stati per decenni tra gli strumenti di risparmio più amati dagli italiani. Nonni, zii e genitori li hanno regalati ai loro piccoli con lo scopo di garantire loro di avere qualche gruzzoletto in vista del futuro. Tanti ragazzi che attualmente si ritrovano nella fascia d’età 25-40 ne hanno beneficiato, ma nel corso del tempo qualcosa è cambiato.

Nonostante ciò sono comunque ancora molte le persone che stanno optando per questa soluzione e ciò non accade solo al momento della nascita o del battesimo che si era soliti fare un tempo. Infatti può essere un’idea piuttosto allettante anche in vista del Natale. A questo punto però l’interrogativo sorge spontaneo: quali sono i rendimenti attuali?

Buoni fruttiferi postali per minori: quanto fruttano e perché regalarli a Natale

Le soluzioni in termini di costi, rischi e investimenti sono molteplici. Non si tratta di una fase semplice per fare operazioni di questo genere visto che il Covid prima e i grandi conflitti internazionali poi hanno minato sempre di più le certezze economiche delle famiglie. A prescindere da ciò il 70% degli italiani giudica il risparmio un elemento indispensabile.

In un panorama di questo tipo mettere da parte qualcosa per i propri figli resta comunque una base da cui in pochi si smuovono. Per questo sono molto richiesti i libretti di risparmio e i buoni fruttiferi postali per minori. Questi ultimi possono essere richiesti dai genitori o da uno solo di essi ed è sottoscrivibile intestandoli a ragazzi fino a 16 anni e mezzo d’età.

Dal 25 ottobre il suo rendimento lordo annuo è passato dal 4,5% al 6%. Come per gli altri buoni fruttiferi postali non è previsto alcun costo di emissione. Stesso dicasi per gestione e rimborso mentre per quanto riguarda la sottoscrizione sono disponibili per tagli da 50 euro e multipli.

Ogni singolo soggetto può sottoscrivere nella medesima giornata lavorativa fino ad un massimo di 1 milione di euro. Tra le altre informazioni utili a riguardo c’è che questi buoni sono soggetti a ritenuta fiscale del 12,50% e sono esenti da imposta di successione. La durata è invece variabile a seconda dell’età del minore a cui vengono intestati. Il rendimento cresce col passare del tempo e si va dal 3% dei primi cinque anni al 6% per il 17esimo e il 18esimo anno.