Partire a Natale senza spendere molto si può: il trucco per risparmiare sui voli

Hai in mente di partire durante il periodo natalizio? Bene, se non vuoi spendere molto per i voli ecco cosa devi fare tassativamente

Il Natale inizia ad avvicinarsi e se si ha intenzione di partire è bene iniziare a pianificare il tutto con estrema meticolosità. D’altronde in questa fase storica i prezzi sono alle stelle e quindi muoversi con anticipo è più che doveroso per cercare di risparmiare qualcosina.

Facendo un giro per la rete la situazione non è propriamente rosea, ma al contempo esistono degli escamotage che consentono di poter abbattere un po’ i costi dei voli nel periodo pre e post natalizio. Ecco quali sono i consigli da seguire per poter partire senza troppi affanni per le proprie tasche.

Il segreto per risparmiare sui voli di Natale

A tal proposito può risultare piuttosto utile il sito di viaggi Kayak che ha analizzato la questione sulla base di 8.000 rotte internazionali. Confrontando i dati che fanno riferimento alle festività natalizie ha decretato quali sono i momenti migliori per prenotare un volo e poter risparmiare fino al 40% sul prezzo del biglietto.

Per effetto di ciò, qual è il giorno più economico per partire? Anche se sembra incredibile da credere è per distacco il 24 dicembre. Per il ritorno invece sarebbe opportuno puntare sul 27 dicembre in modo tale da potersi godere a pieno tutti i giorni di festa. In base alle statistiche dello scorso anno il momento migliore per prenotare dei voli per il periodo natalizio è 52 giorni prima della partenza.

Stando a quest’analisi si tratterebbe del momento in cui le compagnie propongono i prezzi più bassi in assoluto con un risparmio per il singolo viaggiatore di circa il 13% su ogni tratta. Differente il discorso se si opta per una meta in cui fa caldo e c’è il sole anche in inverno. In questa circostanza la prenotazione va fatta 21 giorni prima e si possono attenuare i costi anche del 40%.

Un esempio calzante è quello di Bangkok in Thailandia. Il momento ideale per partire è il 12 dicembre con ritorno proprio il giorno di Natale. Insomma non resta che provare per vedere che effetto fa e se realmente si riesce a contenere un po’ la spesa. D’altronde nonostante la crisi la voglia di viaggiare degli italiani è rimasta sempre piuttosto alta e tra rinunce e sacrifici in qualche modo si riesce sempre a partire, anche nei periodi clou dell’anno come quello estivo o natalizio.