Segni zodiacali: quali sono i più malinconici secondo le stelle | Scopri se c’è anche il tuo

Alcuni segni zodiacali sono per natura decisamente più malinconici di altri e tendono spesso a crogiolarsi nei pensieri tristi. Quali sono e per quali motivi nutrono questo sentimento

Ogni segno zodiacale ha dei suoi tratti che lo rendono diverso e unico. Ad esempio alcuni sono di gran lunga più malinconici degli altri. Secondo le stelle hanno una vera e propria indole che li porta ad agire in questo modo e a lasciarsi andare spesso a pensieri negativi.

Chiaramente ciò dipende anche dal proprio vissuto e dal proprio carattere, ma non bisogna tralasciare l’influenza che possono avere i pianeti sotto questo punto di vista. Dunque andiamo a scoprire quali sono i segni per antonomasia più malinconici dell’intero emisfero zodiacale e per quali ragioni lo sono.

I segni più malinconici dell’intero emisfero zodiacale

Il più malinconico in assoluto è Pesci. Riesce però a mixare questo tratto apparentemente negativo con la sua vena poetica. La sua sensibilità e la sua empatia lo portano a fare i conti con molteplici fasi di tristezza sia proprie che delle persone che lo circondano. Essendoci abituato però riesce a convivere con questo sentimento e non farsi deprimere oltremodo.

Il Toro invece si abbatte facilmente quando la vita qualcosa non come dovrebbe. Nonostante ciò riesce a mantenere una discreta calma e un contegno invidiabile. I pensieri negativi portano le persone nate sotto questo segno ad una sorta di isolamento dal mondo con l’obiettivo di fermarsi a riflettere su come poter migliorare la propria vita.

Ancor più differente è la malinconia del Cancro. Vive infatti una sorta di rapporto conflittuale con la tristezza. Non ha piacere nel provarla ma non ne riesce a fare a meno. Per questo quando capita qualche evento che rompe l’armonia familiare sprofonda nell’apatia e nello sconforto. A rendere il tutto più complicato è l’incapacità dal distaccarsi dai ricordi del passato di quando ha vissuto momento felici insieme alle persone care.

Incredibile ma vero, anche i Gemelli fanno parte di questa categoria. Ad onor del vero alterna momenti di felicità e momenti di malinconia. L’aspetto peculiare è che ciò accade in maniera piuttosto repentina, ragion per cui per le persone vicine non è sempre semplice comprendere le loro esigenze.

Chiude il cerchio lo Scorpione, che però ha una dote abbastanza particolare. Cerca di nascondere il suo stato d’animo malinconico agli altri per poi affrontarla in solitudine. Una volta metabolizzato il momento d’inquietudine riesce nuovamente ad affrontare la vita con grinta e determinazione.