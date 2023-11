Quando prodigarsi troppo per gli altri diventa un pericolo per sé stessi: i risvolti meno noti

Farsi in quattro per gli altri è, senza dubbio, una qualità che nobilita e fa crescere come persona. Tuttavia, anche prodigarsi troppo per gli altri può avere risvolti negativi per sé stessi.

Essere una persona sempre disponibile e pronta a prodigarsi e a farsi in quattro per gli altri è, senza dubbio, una qualità che tutti apprezziamo. Tuttavia, quando “dire di no” diventa una missione impossibile e si è disposti ad aiutare famiglia, partner, amici, anche dopo una giornata massacrante, possono esserci dei risvolti negativi per sé stessi.

Indubbiamente, la generosità e l’altruismo sono caratteristiche splendide, ma rappresentano un’arma a doppio taglio. Come in tutte le cose, infatti, dare troppo può richiedere uno sforzo fisico e mentale eccessivo, che potrebbe mettere in serio pericolo.

Essere disponibili e aiutare chi ne ha bisogno è meraviglioso e dona un senso di benessere, ma l’eccesso di disponibilità può facilmente generare problemi per la persona che lo mette in campo. Di seguito vediamo quali sono i rischi principali a cui si va incontro nel prodigarsi troppo per gli altri.

Prodigarsi troppo per gli altri: quando diventa pericoloso

Ovviamente, la disponibilità, l’altruismo, la generosità sono qualità personali molto importanti ed è importante mettere in campo queste qualità, non solo per il bene degli altri ma anche per il benessere che dona a chi si prodiga. Come in tutte le cose, però, l’eccesso può generare dei problemi. Ad esempio, chi è sempre disposto a farsi in quattro per gli altri è maggiormente esposto al pericolo di incappare in un esaurimento fisico, o mentale, o emotivo.

Un altro problema al quale va incontro chi è troppo generoso è la delusione, il senso di frustrazione in caso di mancato riconoscimento degli sforzi o qualora la generosità non dovesse essere ricambiata come ci si aspetta.

Insomma, fermo restando che tendere la mano a chi ne ha bisogno, aiutare gli altri ed essere disponibili è una delle più belle cose al mondo, è importante non finire nell’eccesso. Potremmo paragonare la disponibilità al sale da cucina. Usarne troppo poco non dà sapore al cibo, ma in quantità eccessive rende il cibo immangiabile. Quello che vogliamo dire è che, proprio come per il sale da cucina, anche per la disponibilità è fondamentale essere attenti al dosaggio.