Carte Pokémon, ce ne sono alcune che valgono cifre pazzesche: ecco quelle più rare e preziose

Il mondo del collezionismo riserva sempre qualche sorpresa come, ad esempio, quando ad essere battute per cifre da capogiro sono delle semplici carte da gioco Pokémon. Ecco quelle che hanno un valore pazzesco.

Per tanti appassionati, le carte Pokémon sono veri e propri oggetti di culto. Intere generazioni si sono scambiate carte e ne hanno raccolto mazzi altissimi, poi magari finiti in qualche scatolone in soffitta o per i più accorti conservate con cura negli appositi raccoglitori da sfogliare. Del resto, non si sa mai quando avere tra le mani una carta Pokémon, considerata rara e quindi ambita dai diversi collezionisti sparsi in tutto il mondo, potrebbe tornare utile e far intascare un bel gruzzoletto.

Diversi tipi, infatti, negli anni hanno raggiunto un incredibile valore economico, per cui, qualcuno potrebbe avere un vero e proprio tesoro conservato nell’armadio senza nemmeno esserne saperlo.

Insomma, potrebbe tornare utile conoscere quali sono le carte Pokémon più rare e costose al mondo, ma occhio perché alcune raggiungono cifre a sei zeri.

Le carte Pokémon più rare e costose al mondo

Dal 1996 ad oggi sono state stampate diverse migliaia di carte collezionabili Pokémon. Come molti ricorderanno, queste carte da gioco erano suddivise per gruppi tra: comuni, non comuni, rare, rarissime e introvabili. Ma quali sono quelle che attualmente valgono cifre pazzesche?

Tra le carte dei Pokémon per cui appassionati e collezionisti sono pronti a fare vere e proprie follie c’è, senza dubbio, Kangaskhan – Holo #115 Carta trofeo per torneo Parent/Child Mega Battle. Si tratta di una carta data in premio a chi ha partecipato e vinto più partite al torneo Parent/Child Mega Battle in Giappone nel 1998. Questa carta esclusiva, attualmente, vale la bellezza di 150 mila dollari. Va meglio a chi si trova tra le mani la Carta promozionale GX autografata da Black Star Ishihara, stampata nel 2017 e regalata ai dipendenti dell’azienda per la celebrazione dei 60 anni di Tsunekazu Ishihara, fondatore e presidente di The Pokémon Company. Oggi, ha un valore che supera abbondantemente i 247 mila dollari. Tra le carte più rare e costose c’è la Pokémon Galaxy Star Holo Blastoise 1998. Ne esistono solo due esemplari in giro per il mondo e una di queste è stata vendita alla stratosferica cifra di 360 mila dollari.

Si va verso l’infinito e oltre se si ha tra le mani una carta Pokemon Base Set Shadowless 1° edizione Holo Charizard 1999. Chi dovesse ritrovare una di queste carte può intascare la bellezza di 420 mila dollari. Infine, la più costosa in assoluto: la carta Pikachu – Holo Illustrator 1998, il sogno proibito per quasi tutti i collezionisti. Un esemplare in ottime condizioni raggiunge i 6 milioni di dollari. Insomma, se avete qualche carta Pokemon nascosta in qualche angolino, controllate subito, potrebbe letteralmente cambiarvi la vita!