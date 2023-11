Vuoi superare un momento difficile? Devi assolutamente fare queste tre cose

I momenti dolorosi fanno parte della vita, l’importante è cercare delle contromisure per sopperire e riemergere. Con questi accorgimenti può riuscirci alla grande

La vita non è tutta rose e fiori, alle volte ci mette dinanzi a momenti estremamente difficili che dobbiamo necessariamente superare per tornare a sorridere e a guardare la vita con ottimismo. Anche se possono sembrare insormontabili in realtà si possono metabolizzare a patto però che ci sia la volontà di farlo.

Cercare di scappare dal dolore non ci porta da nessuna parte, anzi rischia seriamente di entrare in uno stato di apatia o meglio di appiattimento emozionale. Attraversarlo invece porta ad un viaggio di trasformazione, perché mentre facciamo questo percorso elaboriamo le nostre emozioni.

Le tre contromisure da prendere per lasciarsi alle spalle i momenti duri e difficili

Per lasciarsi alle spalle la sofferenza il primo passo da compiere è capire cosa sta accadendo dentro di sé tramite l’elaborazione di tre concetti fondamentali. Bisogna entrare nell’ottica di idee che ciò che ci succede è l’unica cosa che poteva succederci in base alle scelte fatte e ai comportamenti mostrati nel corso degli anni. Comprendere che le difficoltà sono degli strumenti di crescita per antonomasia e che non possiamo decidere quali ci devono capitare ha una valenza fondamentale. Il passo successivo è far scattare quella molla che consente di poter prendere di petto il periodo di sofferenza.

Il secondo step è fare attenzione al proprio dialogo interiore, il che consente di evitare delle domande da non farsi mai in questi frangenti. Rischiano infatti di far rimanere bloccate le persone nella propria sofferenza. Degli esempi calzanti in tal senso sono “perché proprio a me”, “perché mi è successo questo”, “cosa ho fatto di male”. Tormentarsi non serve a nulla visto che alcuni di questi quesiti non troveranno mai una risposta certa.

Di pari passo è bene prendere coscienza del fatto che nella vita ci sono degli alti e bassi. La sofferenza e la felicità fanno parte del ciclo della nostra esistenza. L’una dipende strettamente dall’altra. Non ci si può godere la felicità se prima non si è conosciuta la tristezza. Anche nell’arco della stessa giornata si possono provare a distanza di poche ore entrambi i sentimenti. Dunque anche se ci si trova in un momento difficile non bisogna precludersi la possibilità di essere felice. Magari ci sono alcuni aspetti della vita che stanno andando bene. Riparti da questi per guardare con ottimismo al futuro.