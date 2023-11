Segni zodiacali: quali sono più bravi sotto le lenzuola e quali invece sono proprio… negati!

Alcuni segni zodiacali se la cavano meglio di altri sotto le lenzuola. Vediamo chi gode di buona fama e chi al contrario non è propriamente il massimo sotto questo punto di vista

Secondo le stelle ogni segno zodiacale ha delle sue caratteristiche peculiari. C’è chi è più simpatico, chi è più pratico, chi è più estroverso e chi invece è più romantico e sdolcinato. Non manca nessuna tipologia di personalità e per questo sorge spontaneo l’interrogativo: quali sono i segni che se la cavano meglio nell’intimità?

Anche sotto questo punto di vista gli astri sono in grado di dare delle risposte sia in positivo che in negativo. Infatti l’altra faccia della medaglia è quella dei segni che sono negati quando si trovano dinanzi al partner. Andiamo a vedere chi appartiene ad una fazione e chi invece all’altra.

I segni zodiacali più bravi a fare l’amore

Tra i segni che si danno maggiormente da fare e che possono vantare migliori performance ci sono sicuramente il Leone e l’Ariete. Il primo per via del suo egocentrismo tende a prendersi la scena anche duranti i rapporti sessuali. Il secondo essendo molto passionale è sempre alla ricerca di nuove emozioni e ciò lo rende decisamente poco fedele.

Un altro segno che fa scintille con la controparte è lo Scorpione, soprattutto se si innamora. Non si risparmia nulla e ciò non vale solo per quanto concerne gli aspetti meramente materialistici. Ai Gemelli serve invece l’intesa mentale. Se scatta questa la relazione va a gonfie vele sotto ogni punto di vista.

I segni zodiacali che hanno qualche difficoltà a letto

Passando al lato dei peggiori uno dei segni più rinomati sotto questo punto di vista è il Cancro. Tanto bravo con le parole e mettere a proprio agio l’altra parte, ma poi quando arriva il momento di fare sul serio lascia un enorme rammarico che porta a pensare che si poteva trovare di meglio.

Guai ad andare con un Capricorno. Ha l’abilità di andare a letto con una persona e di pensare ad altre allo stesso tempo. Nulla di più squallido, in pratica potrebbe usarti un po’ come un oggetto a suo piacimento. Mai come in questo caso vale il detto meglio soli che male accompagnati. Nella lista degli sconsigliati va messi anche Pesci visto che a quanto si piange sempre addosso. Un aspetto che può essere troppo pesante anche per chi è follemente innamorato di questo segno.