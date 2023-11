Bonus benzina, in arrivo 80 euro per fare rifornimento e non solo: a chi spetta e quando sarà erogato

In arrivo un nuovo bonus benzina dell’importo di 80 euro. Ecco chi sono i beneficiari e quando verrà erogato.

Manca pochissimo all’erogazione dell’importo di 80 euro in favore di quasi un milione e 300 mila famiglie. L’importo, conosciuto come bonus benzina, potrà essere speso per fare rifornimento al proprio veicolo. I destinatari potranno quindi, utilizzare il contributo per acquistare benzina, diesel, metano o GPL per i veicoli di proprietà del beneficiario. Tuttavia, l’importo potrà essere utilizzato anche per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici.

Un nuovo aiuto economico volto a sostenere le famiglie meno abbienti contro il rincaro dei prezzi dei carburanti. Del resto, dopo mesi di prezzi di carburanti al rialzo, recentemente il prezzo ha superato i due euro al litro in metà delle Regioni del nostro Paese.

Nello specifico, l’accredito è previsto per quei nuclei familiari, che già lo scorso luglio hanno beneficiato del contributo di 382,50 euro per l’acquisto di beni di prima necessità. Il bonus, infatti, sarà caricato sulla Carta Dedicata a te, gestita da Poste Italiane. Di seguito tutti i dettagli.

Bonus benzina 80 euro: quando arriva e a chi spetta

Il bonus benzina è stato introdotto con il Decreto energia 2023 ed entrerà in vigore già nelle prossime settimane, con la possibilità di proroga per il 2024. A beneficiare del contributo di 80 euro saranno gli stessi possessori della Carta Dedicata a te, anche conosciuta come Carta risparmio spesa. Nello specifico, saranno quasi un milione e 300 mila i beneficiari, ovvero, i nuclei familiari con un ISEE non superiore a 15 mila euro, con un ordine di priorità che considera il numero di componenti della famiglia, l’eventuale presenza di figli a carico e la loro età.

Per quanto non sia ancora ben chiaro quando effettivamente sarà accreditato l’importo, sembra che i tempi di attesa siano piuttosto brevi. Per cui, l’aiuto economico contro il caro benzina, potrebbe entrare in vigore già entro fine anno.

Come abbiamo anticipato, alla lista delle spese che si possono effettuare con gli 80 euro, si aggiungono altre due voci. Dunque, oltre al rifornimento di carburante, l’importo aggiuntivo potrà essere speso anche per l’acquisto di abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico locale. Al momento, il bonus benzina o carburanti dovrebbe essere un contributo una tantum, per cui, sarà erogato una sola volta, anche se fonti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy non escludono la possibilità di una proroga anche per il prossimo anno.