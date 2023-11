Chat GPT, ecco cosa ci riserva il futuro secondo l’AI: lo scenario è apocalittico

Chat GPT, ovvero l’intelligenza artificiale creata da OpenAi, ha risposto ad alcune domande in merito al futuro dell’umanità. Lo scenario è davvero apocalittico!

Chat generative pre – trained trasformer, meglio conosciuta con l’acronimo Chat GPT, è l’intelligenza artificiale sviluppata e presentata a fine novembre del 2022, dall’organizzazione no profit OpenAi. Si tratta di uno strumento di elaborazione del linguaggio naturale che, attraverso l’utilizzo di algoritmi avanzati di apprendimento automatico, è in grado di generare risposte molto simili a quelle umane all’interno di un discorso. In buona sostanza, questa tecnologia garantisce un significativo miglioramento nell’interazione tra uomo e macchina.

Proprio per questo motivo, Chat GPT è diventata famosissima in pochissimo tempo ed è utilizzata per svolgere una vasta gamma di attività come, ad esempio, la fornitura di informazioni, la scrittura di email e articoli, la programmazione, la correzione di errori matematici e così via.

Di recente, è stata interrogata da Futurnetwork sui possibili scenari per l’umanità tra qualche anno. Nello specifico, Chat GPT è stata sottoposta ad alcune domande sul possibile scenario nel 2050. Ecco come sarà il modo per l’intelligenza artificiale di OpenAi.

Come sarà il mondo nel 205 secondo Chat GPT

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale conversazionale ha fatto degli incredibili balzi in avanti. Sono tantissimi i modelli e le piattaforme sviluppate per consentire alle macchine di comprendere e rispondere alle domande degli uomini. Tra i più noti, senza dubbio, l’intelligenza artificiale create dall’organizzazione no profit di ricerca sull’intelligenza artificiale, OpenAi: Chat GPT.

Questa tecnologia consente lo svolgimento di diverse attività come, ad esempio, scrivere articoli, email e poesie, ma anche correggere errori matematici, programmare e così via. Proprio di recente, è stata interrogata da Futurnetwork sui possibili scenari per l’umanità nel 2050. Ebbene, Chat GPT ha descritto un futuro sostenibile e uno di lento declino per effetto, soprattutto, dei cambiamenti climatici e dall’aumento delle disuguaglianze. Questi sono i due scenari più papabili per il futuro, ma l’IA non ha escluso altre possibilità ancor più pessimistiche come l’apocalisse climatica, la guerra nucleare, il crollo economico e le pandemie. Chat GPT ha anche ipotizzato lo scavalcamento delle capacità dell’essere umano da parte dell’intelligenza artificiale, con gravi conseguenze soprattutto sul mondo del lavoro.

Ad ogni modo, non sono mancate notizie rincuoranti. Chat GPT ha, infatti, concluso ricordando che il futuro “non è già stato stabilito e che abbiamo ancora tempo” per garantire un futuro sostenibile per l’umanità.