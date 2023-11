Regali per bambini in vista del Natale, non solo giocattoli: le idee più stravaganti

L’avvicinarsi del Natale fa scattare sempre di più il dubbio su cosa regalare ai propri piccoli. Ecco alcune proposte che possono andar bene anche per compleanni, Befana o altre ricorrenze

Guai a dirlo, ma in realtà è così: il Natale si sta avvicinando. A prescindere da programmi e preparativi la cosa più importante è trovare dei regali adatti per i più piccini che aspettano questo giorno 364 giorni all’anno. Spesso ci si rifugia nei giocattoli per andare a colpo sicuro, ma in realtà esistono numerose alternative che possono regalare comunque gioia e sorriso.

Inoltre possono risultare utili anche per altre tipologie di feste come un compleanno o magari per l’Epifania quando le idee iniziano a scarseggiare dopo le grandi “abbuffate” delle festività natalizie e di Capodanno. Vediamo quindi una selezione di regali per bambini per tutte le fasce d’età e per ogni tipologia di preferenza.

Regali di Natale per i più piccoli: le alternative ai giocattoli

La Volpe di Peluche ABC Foxy ad esempio è in grado di interagire con i bambini e consente loro di imparare alcune parole sia in italiano che in inglese. Nel suo repertorio ci sono anche filastrocche e canzoni che la faranno sembrare ancora più simpatica agli occhi del bimbo a cui viene regalata.

Per gli appassionati di Star Wars non possono mancare i calzini dedicati. In questo modo si predilige sicuramente l’utilità ma al contempo si dà una grossa mano ai piccoli nel crearsi un proprio stile. Rimanendo in tema cinematografica spazio agli Avengers con delle cuffie bluetooth 2 in 1.

Grazie a queste si può ascoltare la musica, giocare ai videogames e iniziare a familiarizzare con la tecnologia. Hanno un suono limitato a 85 dB per proteggere le orecchie dei bambini. Ovviamente sono dotate di microfono e di batteria ricaricabile che garantisce un utilizzo di più ore.

Passando ai giochi da tavola, le Carte Uno sono sempre una scelta avvincente. Per Natale è disponibile una confezione deluxe con barattolo di latta per riporre tutti i pezzi, il tabellone e il segnapunti. Ogni partita ha una storia e quando sembra finita, ecco che arriva l’imprevisto dell’ultimo secondo.

Il Cappello interattivo di Harry Potter e l’Indominus Rex di Jurassic World possono essere delle alternative in grado di andare ad abbracciare una vasta platea di bambini. Questi due grandi classici infatti hanno catturato l’attenzione di tanti infanti e ragazzini, ragion per cui i gadget di queste due saghe sono sempre ben graditi.