Depressione da debito: di cosa si tratta e in che modo può essere sconfitta

Il denaro può avere dei risvolti pericolosi per quanto riguarda la nostra salute mentale. In particolar modo i casi di indebitamento possono dar vita ad una vera e propria depressione

I problemi della sfera psicologica sono molteplici e hanno una natura sempre completamente differente tra di loro. Ad esempio questi possono scaturire anche da situazioni finanziarie precarie o al contrario l’instabilità mentale potrebbe portare ad una cattiva gestione del denaro.

Fatto sta che questo genere di problematiche dovrebbero essere prese maggiormente in considerazione. D’altronde secondo i dati dell’Osservatorio SalvaLaTuaCasa di Esdebitami Retake realizzato in collaborazione con Nomisma e con il contributo di Syho-Save Your Home, una famiglia su due ritiene che il proprio reddito sia inadeguato se rapportato al costo della vita.

Depressione da debito: cosa fare per poterla debellare

Un quadro che ha portato il 65% dei nuclei familiari a sentirsi preoccupati nell’ultimo anno mentre il 53% si è trovato a gestire direttamente situazioni di ansia. Anche al di fuori dell’Italia ci sono diversi riscontri in tal senso e ad esempio nel Regno Unito chi ha questo genere di problemi tende a fare più debiti e a richiedere più prestiti per far fronte alle spese quotidiane.

Tornando ai dati emersi dalla ricerca sopracitata non è da escludere nemmeno l’ipotesi suicidio quando si è in ritardo con i pagamenti. Un particolare che rende l’idea di quanto questa tematica sia delicata e necessiti di ulteriori approfondimenti. Ma non è tutto. I colloqui svolti con chi ha usufruito del servizio di Esdebitami Retake è emerso come il sovraindebitamento e il rischio di perdere la casa provochino sentimenti di forte vergogna e imbarazzo.

Per tutti questi motivi la società che ha svolto tutte queste approfondite ricerche, ha presentato un interessante servizio di supporto psicologico gratuito dedicato ai clienti e al personale interno. L’obiettivo è iniziare un percorso volto alla consapevolezza delle dinamiche del debito e che permetta di ritrovare l’equilibrio necessario per gestire questo genere di difficoltà.

Nello specifico il percorso prevede una serie di otto incontri a distanza della durata di 45 minuti l’uno. Gli assistiti possono fissare direttamente con lo psicologo gli incontri che si tengono all’interno di una stanza virtuale creata appositamente per la singola persona. Questo percorso psicologico, visibile grazie alla piattaforma tecnologica serve come ulteriore supporto per tutti coloro che completano il percorso di risanamento del debito e possono quindi aspirare alla nuova inclusione creditizia. Un’iniziativa condivisa anche dall’Associazione Codici che si auspica che questa possa essere solo una base in vista del futuro.