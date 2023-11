Per la fascia degli Over 60 in arrivo nuovi bonus: tutte le agevolazioni di cui potranno usufruire

Imparare a giostrarsi tra bonus, esenzioni e agevolazioni: come lo stato facilita la vita nella terza età, tutte le spiegazioni.

I bonus disponibili per gli individui di età superiore ai 60 anni in Italia sono molteplici e coprono una vasta gamma di aspetti della vita quotidiana, dal necessario al puro svago.

In alcuni casi, è richiesto di rientrare in specifici limiti di reddito, mentre in altri casi l’agevolazione è basata esclusivamente sull’età.

Le riduzioni e le agevolazioni possono variare a seconda della regione di residenza, poiché spesso sono stabilite da compagnie di trasporto o enti locali specifici.

Vediamo assieme quali Bonus sono previsti per gli individui che rientrano in questa fascia d’età, e a quali limiti si potrebbe andare incontro.

Isopensione, Bonus Maroni, Sconti e Carta Acquisto

Prosegue fino al 2026 la richiesta per Isopensione, ovvero la possibilità di anticipo del pensionamento agli individui a cui mancano 7 anni alla pensione. I criteri però sono variabili: 20 anni di contributi e 60 anni compiuti o 35 anni e 10 mesi di contributi (34 anni e 10 mesi per le donne) per l’accesso alla pensione anticipata ordinaria. Dall’altro lato della medaglia abbiamo il Bonus Maroni, un incentivo per lavoratori pubblici e privati che desiderano rimanere in servizio senza pensionarsi. L’incentivo termina quando si acquisisce il diritto a una pensione diretta di vecchiaia o quando il lavoratore rinuncia al bonus, il che comporta una riduzione dell’aliquota che finanzierà la futura pensione per il periodo di utilizzo del bonus Maroni.

Passando alle agevolazioni: la Carta Acquisti, destinata a chi ha più di 65 anni e un Isee fino a 6.788,61 euro, fornisce un saldo mensile di 40 euro spendibile presso esercizi che accettano pagamenti tramite Mastercard, compresi gli uffici postali per i bollettini delle utenze. Gli over 60 possono inoltre usufruire di sconti sui trasporti pubblici locali e nazionali, come autobus, tram, metropolitana e treni, con riduzioni che vanno dal 20% al 50% a seconda della compagnia di trasporto regionale. Anche nel settore della telefonia mobile esistono offerte pensate per gli over 60, con tariffe agevolate sia per le chiamate che per l’uso di internet e delle chat, che tengono conto sia del limitato utilizzo del telefono cellulare, sia della necessità di rimanere reperibili per la tranquillità dei familiari.

Tutte le esenzioni e le riduzioni per gli Over 60: dai ticket alla tassa rifiuti

Passiamo ora alle vere e proprie esenzioni, a partire da quella dal pagamento del ticket sanitario E01, che si applica agli individui con più di 65 anni e con un reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro annui. Questa esenzione copre farmaci e visite specialistiche ambulatoriali ed è generalmente concessa automaticamente in base ai dati dell’Agenzia delle Entrate. Gli over 60 con pensione minima e un reddito familiare fino a 8.263,31 euro (11.362,05 euro con coniuge e ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico) possono inoltre ottenere l’esenzione dal ticket sanitario E04. Per il Pronto Soccorso, il ticket di 25 euro è esente per tutti gli over 65 con esenzione per le visite ambulatoriali. Non è richiesta inclusione in alcuna fascia di reddito.

Infine, a 75 anni si può essere esentati dal canone Rai se il reddito proprio e di un eventuale coniuge non supera gli 8.000 euro. La richiesta di esenzione va fatta una sola volta, a meno che i requisiti reddituali cambino. Previste riduzioni anche sull’importo dei bollettini postali per gli over 70, che pagano 1,13 euro al posto dei normali 2,13 euro mostrando un documento d’identità. Leggermente più complessa la riduzione della tassa rifiuti, in quanto variabile e per cui è consigliata una verifica sul sito del comune di residenza o tramite patronato.