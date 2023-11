Supersmart 360 raddoppia il tasso di rendimento, vantaggi e benefici del libretto postale

Libretto postale, oggi conviene di più: scopri quanto è possibile maturare grazie al prodotto di Poste Italiane.

Con l’attuale rapido aumento dei tassi di interesse in questo difficile periodo storico, i fondi dormienti nei conti correnti sono diventati allettanti per molti.

Da circa un anno è iniziata una vera e propria corsa al capitale, con istituti bancari e di credito che si sfidano a colpi di aumenti dei rendimenti sui conti deposito.

In tal senso anche Poste Italiane sta cercando di rimanere competitivo, e recentemente ha incrementato il tasso di interesse del Libretto Supersmart 360 giorni.

In pratica, Poste Italiane ha quasi raddoppiato il rendimento precedente di questo prodotto pensato per investimenti a breve termine. Vediamo nello specifico come funziona.

Libretto Supersmart 360: un rapido ripasso

Partiamo dall’inizio: che cos’è il Libretto Supersmart 360? Si tratta di un’offerta destinata ai titolari di Libretto Postale Smart, un conto deposito online con garanzia dello Stato italiano. Questo prodotto offre un tasso di interesse annuo lordo del 2,5% alla scadenza per gli importi depositati, rispetto all’1,5% che era in vigore fino a settembre scorso. Per attivare il Libretto Supersmart 360, tutto ciò che serve è un Libretto Postale Smart abilitato ai servizi online, che si può attivare presso qualsiasi ufficio postale ma anche in totale autonomia tramite il sito di Poste Italiane o l’app BancoPosta.

Attenzione: affinché esista un guadagno effettivo, è necessario un deposito iniziale di almeno 1000 euro, con la possibilità di incrementarlo di 50 euro o multipli. Il deposito, come suggerisce il nome, ha la durata di 360 giorni, al termine del quale viene corrisposto l’interesse maturato. Si tratta quindi di un tasso di rendimento interessante che, pur non essendo il più elevato disponibile sul mercato, rappresenta un investimento sicuro.

Flessibilità e calcolo del rendimento

Anche la flessibilità è un punto di forza del prodotto di Poste Italiane: gli utenti potranno infatti scegliere importo e numero dei depositi in base alle proprie personali esigenze. Nessuna penalità prevista per chi decide di riscattare anticipatamente parte o il totale della somma depositata, tranne la perdita del tasso premium. Un esempio pratico può aiutarci a comprendere meglio la portata dei rendimenti: un capitale di 20.000 euro depositato e mai toccato per almeno 12 mesi frutterebbe circa 364 Euro al netto di imposizioni fiscali e costi di commissione.

Infine, è importante notare che il Libretto Supersmart 360 è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e gode quindi della garanzia dello Stato italiano. In sintesi, il Libretto Supersmart 360 rappresenta un’opzione interessante per coloro che desiderano investire in modo sicuro e vantaggioso per un periodo limitato. Potrebbe rappresentare un’alternativa all’investimento nei Buoni del Tesoro a 12 mesi, tenendo conto che entrambi offrono la garanzia dello Stato.