Manovra 2024, cosa cambia per i bonus famiglia: sono diverse le novità e alcune eclatanti

Sono diverse le novità in merito ai bonus famiglia, che potrebbero arrivare con la conferma della bozza di Legge di Bilancio 2024. Ecco tutte le misure in supporto al reddito delle famiglie.

Il Disegno di Legge di Bilancio 2024 mette lo zampino anche nei bonus famiglia, che a partire dal prossimo anno potrebbero essere rivoluzionati, anche per via della riforma del Reddito di Cittadinanza che sarà sostituito dall’Assegno di Inclusione, la nuova misura del Governo Meloni.

Potrebbero essere diversi i bonus in supporto al reddito delle famiglie a subire delle modifiche, dall’Assegno unico per i figli a carico alla nuova arta Dedicata a te, dal bonus nido a quello riconosciuto ai maggiorenni.

Vediamo allora tutte le numerose misure previste per le famiglie, dalla Legge di Bilancio 2024.

Legge di bilancio 2024: le misure per le famiglie

Con la Manovra, arrivano numerosi bonus destinati alle famiglie. Tra le misure chiave del “pacchetto famiglia” la Carta dedicata a te. Confermata anche per il 2024, la carta prepagata già distribuita a quasi un milione e 300 mila famiglie lo scorso luglio, aiuterà le famiglie con redditi non superiori a 15 mila euro, a fronteggiare l’impennata dell’inflazione ed il caro vita. Tra i bonus famiglia 2024, viene confermato anche il Reddito Alimentare, che interesserà principalmente i cittadini in condizioni di povertà assoluta, ai quali saranno erogati pacchi alimentari realizzati con i prodotti invenduti dei negozi della distribuzione alimentare.

La legge di Bilancio 2024 prevede anche il potenziamento del bonus asilo nido, grazie all’allocazione di ulteriori 150 milioni di euro per il “Fondo Asili Nido”. Tra le novità dei bonus famiglia 2024, ci sarà anche la riconferma del bonus bollette, confermando anche la soglia di accesso alla misura a 15 mila euro. Le famiglie con figli a carico a partire dal prossimo anno potranno, poi, beneficiare di ritocchi al rialzo degli importi dell’Assegno Unico Universale. Senza contare che, la Manovra 2024, potrebbe introdurre un mese extra di indennizzo all’80% per il congedo parentale.

Tra le novità spicca poi l’avvio dell’Assegno di Inclusione, il bonus benzina di 80 euro che potrebbe essere erogato tra poche settimane e poi prorogato per il 2024 e i fringe benefit potenziati per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Viene confermata, infine, anche per il 2024 la Carta Acquisti, ovvero, la prepagata del valore di 40 euro mensili riconosciuta alle famiglie con figli di età inferiore a tre anni o chi ha compiuto 65 anni, in possesso di determinati requisiti reddituali.