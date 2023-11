Questi lavori stanno scomparendo: provate a riprenderli e avrete degli ottimi guadagni

La tecnologia sto portando molti lavori a scomparire ma per fortuna ci sono ancora delle mansioni che non vengano svolte con la medesima frequenza di un tempo sono ancora piuttosto richieste

La tecnologia, internet prima e l’intelligenza artificiale poi hanno ridotto drasticamente i posti di lavoro. Ciò che prima faceva l’uomo adesso con l’ausilio della rete e dei macchinari lo si può fare abbattendo di tanto i costi. Un trend che sempre più società sono state costrette a seguire per far quadrare meglio i bilanci.

Fortunatamente molti lavori del passato non possono essere spazzati via da nessuna innovazione, ma è un dato di fatto che diventano sempre più rari e che i giovani si interessano sempre di meno a questi. Sono per lo più i mestieri artigianali un po’ più di nicchia, che però hanno ancora una forte richiesta.

I cinque mestieri in via d’estinzione che continuano a far comodo

Infatti ciclicamente tutti abbiamo bisogno di una sartoria che faccia degli accorgimenti ai nostri capi di abbigliamento. Successivamente è importante trovare una lavanderia a secco fidata dove lavarli. Stesso dicasi per il calzolaio, l’idraulico e il falegname.

Questi cinque lavori nonostante il cambiamento della società sono ancora indispensabili e anche in prospettiva è davvero difficile che possano essere svolti da robot o macchine. Serve l’ingegno e anche un bel po’ di innovazione (si pensi all’idraulica che negli ultimi anni ha avuto un’evoluzione piuttosto significativa) per potersi cimentare in questi ambiti.

Calzolaio e sarto necessitano di appositi di corsi di formazione per imparare a familiarizzare con i materiali e per capire come intervenire in caso di necessità. In entrambi i casi si possono distinguere imparando a fare qualcosa di particolare che faccia si che il cliente possa scegliere loro e non qualcun altro.

Al passo dei tempo ci si può pubblicizzare anche tramite i social, veicolo perfetto per chi fa questo genere di lavoretti. I più curiosi di certo lo noteranno e divulgheranno la news con i propri contatti. Per i falegnami c’è invece il vantaggio di poter essere utili in svariati casi, così come per le lavanderie. L’idraulico sta diventando una sorta di pietra miliare. Oltre a doverlo rintracciare, bisogna constatare se le sue conoscenze sono all’avanguardia e tengono conto delle innovazioni edilizie di questa fase.

Insomma, soprattutto per chi non ha un sogno nel cassetto ben definito ma ha voglia di imparare e sperimentare qualcosa che possa garantire un futuro dignitoso e remunerativo è tempo di imparare uno di questi “antichi” mestieri. Degli evergreen che non passeranno mai di moda e che sono sempre più merce rara nella società degli aspiranti influncer e youtuber.