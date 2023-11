Gratta e vinci, sapevi che alcuni sono più fortunati di altri? Scopri la top 3 dei tagliandi più vincenti

I dati parlano chiaro: gli italiani amano il gioco d’azzardo. Eppure, non tutti sanno che esistono dei Gratta e vinci che offrono maggiori probabilità di intascare il montepremi. Ecco la classifica dei biglietti da grattare più fortunati.

I gratta e vinci sono, senza dubbio, tra i giochi d’azzardo preferiti dagli italiani. Fanno parte della cultura del nostro Paese, ormai, da oltre trent’anni e secondo recenti stime, ogni giorno ne vengono venduti oltre 5 milioni e mezzo, tant’è che in commercio è possibile trovarne una vastissima gamma.

I tagliandi variano per grafiche accattivanti, tipologia di gioco, montepremi in palio e fasce di prezzo (1, 2, 3, 5, 10 o 20 euro). Ma a contraddistinguerli anche le probabilità di vittoria che offrono.

Mettendo da parte i diversi trucchetti per cercare di capire se un gratta e vinci è vincente, le statistiche sono stabilite proprio dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Di seguito, l’elenco dei Gratta e Vinci con più probabilità di vittoria.

Gratta e Vinci con più probabilità di vittoria

I tagliandini da grattare piacciono molto agli italiani. A confermarlo anche un recente rapporto Eurispes, secondo cui sarebbe addirittura il gioco più popolare di tutti nel nostro Paese e un italiano su cinque acquista regolarmente almeno un Gratta e vinci ogni giorno. Eppure, non tutti sanno che oltre a caratterizzarsi per le diverse tipologie di gioco, di prezzo e di montepremi in palio, i gratta e vinci si differenziano anche per le probabilità di vincita che offrono.

Secondo quanto reso noto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (ADM), quindi l’agenzia che regola il gioco d’azzardo in Italia, i tagliandi da grattare offrono generalmente una probabilità di intascare il bottino di 1 su 3,6, in pratica, il 27% di possibilità. Un numero certamente basso che, però, si riferisce alla media di tutte le tipologie di lotteria istantanea.

Poi ci sono dei Gratta e Vinci più fortunati di altri. Ad esempio, il Nuovo II Miliardario Maxi da 20 euro con un biglietto vincente ogni 2,99, insomma il 33,44% di possibilità di vincere un premio che va dai 20 euro ai 5 milioni di euro. Segue il Nuovo Mega Miliardario da 10 euro, offre il 31,54% di probabilità di vittoria con un biglietto vincente ogni 3,17. I premi che si possono intascare partono da un minimo di 10 euro fino a un massimo di 2 milioni di euro. A chiudere il podio dei Gratta e Vinci con più probabilità di vittoria, il Nuovo II Miliardario Mega da 10 euro, un biglietto vincente ogni 3,46. In pratica il 28,90% di possibilità di intascare dai 10 euro fino ai 2 milioni di euro.