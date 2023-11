Programmi PC: come averli tutti gratis evitando di sperperare denaro inutilmente

Se non vuoi spendere troppo per avere i programmi più importanti sul tuo Pc, c’è un’alternativa gratuita per poterli. Di cosa si tratta e come utilizzarla

La società moderna non interagisce più faccia a faccia, ma è sempre più relegata alla dimensione virtuale. Ciò avviene sia per quanto concerne gli aspetti ludici, sia per quelli più pratici e importanti. Ecco perché bisogna essere sempre aggiornati e bisogna avere sempre a disposizione gli strumenti più avanzati.

Tra questi spiccano i programmi per il computer, ovvero quelli del pacchetto Office, che nel mondo Windows è uno dei più usati in quanto abbina efficienza e comodità. Averli a disposizione rende molto più semplice sia studiare che lavorare, ma bisogna fare i conti con i costi che questi hanno. Per alcuni rappresentano una spesa decisamente inaccessibile.

Come ottenere i principali programmi per PC senza alcun esborso economico

Non resta che tentare l’alternativa gratuita che però non è sempre sotto gli occhi di tutti. Come spiegato da @gbr.tech su Instagram usando alcuni semplici comandi si può avere accesso alle versioni gratuite di Word, Excel e Power Point. Così facendo puoi averli tutti a disposizione e sfruttarli a tuo piacimento.

Ad esempio Word è l’ideale per chi scrive libri, tesi, racconti, articoli o semplicemente delle proprie riflessioni personali. Il pacchetto Office in generale serve proprio a modificare documenti, archiviare file, posta e gestire progetti. Il procedimento da seguire è abbastanza semplice e prevede di andare sulla propria tastiera e premere una serie di comandi contemporaneamente.

Nel dettaglio bisogna premere control, alt, shift e Windows e al quel punto si aprirà una versione gratuita di Microsoft 365. A quel punto si potrà avere accesso alle versioni gratuite di Word, Excel e Power Point. Ovviamente non ci si può fare affidamento ad ampio raggio. Essendo gratuiti hanno delle funzioni limitate.

Ciò che basta per eseguire delle funzioni di base, chiaramente per avere qualcosa di più pratico è necessario aprire il portafoglio e sganciare il denaro. Se però se ne fa un utilizzo sporadico o comunque non si è intenzionati a spendere più di tanto sotto questo punto di vista, allora si che il gioco vale la candela.

La cosa importante è capire quanto un pacchetto Office può essere determinante nella propria quotidianità. Se si fa un lavoro d’ufficio diventa quasi indispensabile, così come per scrittori e giornalisti. Se invece lo si vuole solo per un mero capriccio personale forse l’opzione gratuita può essere la più calzante.