Saltare la cena non è salutare come credi: ecco cosa succede al tuo corpo

Pensare che saltare la cena possa aiutare durante una dieta è uno degli errori più comuni che commettono tante persone. Vediamo perché non è così efficace

L’arrivo dell’autunno ha fatto scattare nuovamente i buoni propositi per quanto riguarda la dieta e la forma fisica. L’obiettivo è quello di rimettersi al passo nel più breve tempo possibile dopo le concessioni dell’estate. Alcuni però presi dalla frenesia si lasciano andare a delle deleterie iniziative fai da te.

Una su tutte è quella di saltare alcuni pasti come ad esempio la cena. Si presuppone il fatto che evitando di immettere calorie nel proprio corpo si perda peso più facilmente. Non è affatto così. Anzi si espone il proprio corpo a dei rischi che i profani in materia non possono nemmeno ipotizzare.

L’importanza di non saltare mai pasti

In molti pensano che sia qualcosa di simile alla dieta con digiuno ad intermittenza. In realtà questo genere di alimentazione fa in modo che il corpo possa avere sempre ciò di cui necessita e al contempo lo mette nelle condizioni di perdere i chili in eccesso. L’ha seguito con successo Flavio Briatore che ha perso oltre 20 chili. Chiaramente è stato seguito da chi di dovere e ciò la dice lunga su quanto “il fai da te” sia da abolire quando si parla di diete.

Per effetto di ciò sarebbe meglio evitare inutili e dannosi colpi di testa e affidarsi a chi ha le giuste conoscenza in materia di nutrizione. Solo così si potrà trovare un equilibrio alimentare e di conseguenza ci si potrà rimettere in forma.

Cosa avviene nel corpo quando si salta la cena

Saltare i pasti non c’entra assolutamente nulla con la dieta a digiuno intermittente e rischia di compromettere i livelli di aminoacidi essenziali e grassi essenziali che servono al corpo per il proprio fabbisogno giornaliero. Inoltre vengono meno anche minerali e e vitamine che conseguono da una sana e corretta alimentazione.

Insomma credendo di far del bene a se stessi si finisce per rovinarsi con le proprie mani e di non ottenere nessun risultato. Ciò può rendere il percorso ancor più frustrante e senza via d’uscita. Semplicemente parlando con un nutrizionista si possono scoprire tante cose che magari non si conoscono e ampliare il proprio bagaglio di conoscenze rispetto ad una tematica su cui tanti vogliono proferire parola, ma pochi possono permettersi davvero di farlo con ampia contezza e consapevolezza.