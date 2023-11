Truffe sentimentali, il dramma di cui si parla poco: come difendersi dagli stupratori emozionali

Sono sempre di più le persone che vengono truffate attraverso questi loschi escamotage. Vediamo come riconoscere e come evitare di essere vittime delle truffe sentimentali

Le truffe ormai vanno a cogliere ogni aspetto della vita delle persone, anche quello sentimentale. Certo, può sembrare qualcosa di atroce, ma chi si macchia di questi crimini non guarda in faccia a nessuno, figuriamoci se guardano il cuore. Al passo coi tempi infatti sono sempre più numerose le persone che cercano un partner attraverso la rete.

Avere un primo contatto mediato (solitamente social o email) aiuta a gestire la timidezza e a lasciarsi andare un po’ di più soprattutto per chi ha difficoltà a relazionarsi. Chiaramente i malviventi studiano bene le vittime (ad esempio attraverso i profili social) in modo tale da poter fare maggiormente presa. L’obiettivo è guadagnare la fiducia della persona per poi spingersi a chiedere favori personali che solitamente sono degli ingenti prestiti economici.

Truffe sentimentali: quali meccanismi scattano e come debellarli

Il lavoro che viene fatto è anche piuttosto meticoloso. Si scava nel passato dei soggetti prescelti che nella maggior parte dei casi sono donne in età più o meno avanzate single, divorziate o vedove. Ciò non significa che non possano essere presi di mira anche gli uomini. Magari si fa credere che dall’altro lato ci sia un’avvenente donna in grado di far perdere la testa.

Gli intrecci sono infiniti e per questo le possibilità di riuscita sono da considerarsi comunque abbastanza alte. Una volta completata la fase di studio si cerca di far breccia nel cuore del povero malcapitato con argomenti in grado di attirare l’interesse o cercando di compensare le loro mancanze.

Avviene un qualcosa di irrazionale che però fa sentire la vittima compresa e al sicuro. Qualcosa di classificabile come degli stupri emozionali visto che chi cade in queste trappole subisce dei danni psicologici enormi oltre a quelli economici. Nonostante non venga toccato il fisico ha tutti i connotati di una violenza visto che si abusa dei sentimenti e della buona fede.

Purtroppo però chi si trova in queste situazioni spesso non denuncia. Solo il 5% decide di rivolgersi alle forze dell’ordine una volta compreso che dietro a quella figura inizialmente cara si cela un vero e proprio mostro che non ha nessun interesse se non estorcere denaro. Al contempo bisognerebbe avvalersi di un forte supporto psicologico per superare il trauma, magari attraversi gruppi di persone che a loro volta hanno già sperimentato questa cattiveria e che a loro volta possano aiutare chi invece ancora non è riuscito a risalire la china.