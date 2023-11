Il tuo segno zodiacale determina se ti sposerai o meno | Convivenza o matrimonio, parlano le stelle

Scopri come i segni zodiacali influenzano la tua decisione tra matrimonio e convivenza: l’astrologia rivela anche questo!

La scelta tra convivenza e matrimonio è un dilemma eterno che coinvolge molte persone in tutto il mondo. Mentre alcuni sognano da sempre di convolare a nozze, altri preferiscono fuggire a gambe levate quando si tratta di pronunciare il fatidico “sì”.

La decisione di optare per la convivenza o il matrimonio è influenzata da una serie di fattori personali, culturali e sociali, ma talvolta anche dagli influssi astrologici.

I segni zodiacali, infatti, possono giocare un ruolo significativo nelle preferenze di una persona riguardo a questi due modi di impegnarsi in una relazione.

Prima di scegliere tra convivenza e matrimonio, è importante conoscere le compatibilità dei segni zodiacali e come influenzano la visione dell’impegno. Ogni segno ha caratteristiche uniche che determinano la sua attitudine nei confronti del matrimonio o della convivenza.

Toccata e fuga: quali segni non riescono a decidere o preferiscono la convivenza

Tra i segni che preferiscono vivere ogni giorno alla ricerca di nuove avventure ci sono i Gemelli, quindi se il tuo partner è di questo segno non aspettarti che il fatidico “per sempre” possa arrivare presto. Anche l’Ariete è un segno che tendenzialmente trova il matrimonio noioso e monotono, cerca costantemente originalità e passione nella sua vita, quindi non è interessato a legarsi in modo permanente e in pianta stabile, mentre l’Acquario è categorico nel suo rifiuto del matrimonio, considerandolo superato e limitante per la sua autonomia e libertà.

Molto più moderati, invece, i nati sotto il segno dello Scorpione, della Vergine e dei Pesci: lo Scorpione può innamorarsi repentinamente e sposarsi, ma può altrettanto facilmente cambiare idea dopo alcuni anni, decidendo di divorziare se la relazione non lo soddisfa più. La Vergine, invece, ritiene che il matrimonio sia un simbolo di lealtà e amore, ma è spesso tormentata dalla paura di prendere una decisione sbagliata o di non essere all’altezza delle aspettative. I Pesci, d’altra parte, potrebbero considerare il matrimonio, ma solo se trovano un ambiente familiare e accogliente. Pertanto, la decisione di sposarsi è influenzata dalla qualità dell’ambiente in cui si trovano, oltre che dalla persona amata.

I segni più romantici pronti al matrimonio

I “re dell’amore” in ambito di segni zodiacali sono i segni rimanenti, ovvero Bilancia, Capricorno, Sagittario, Cancro, Toro e Leone: buona parte dello zodiaco, quindi, ma con delle varianti. Per esempio, i romantici Bilancia vedono il matrimonio come il coronamento dell’amore, mentre il Capricorno ha bisogno di costanti rassicurazioni, rendendo il matrimonio un segno di impegno sincero.

Il Sagittario è tendenzialmente tradizionalista e vede le nozze come un punto d’arrivo, mentre il Cancro ama le emozioni intense e le associa anche al matrimonio. Il Toro, attaccato alla famiglia e alle tradizioni, trova nel matrimonio una serenità in cui mettere radici; infine l’insospettabile Leone, amante dell’attenzione e delle cerimonie romantiche, ma che sogna spesso di iniziare una vita insieme al partner.