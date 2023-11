Come proteggere gli occhi dall’inquinamento atmosferico: i consigli da seguire assolutamente

Diversi disturbi oculari sono spesso causati dall’inquinamento atmosferico. Ecco come proteggersi ed evitare arrossamento e sensazione di bruciore

Gli occhi sono fondamentali per gli umani e non solo e proprio per questo è importante prendersene cura. Oltre ad assumere comportamenti atti a non danneggiare la vista, come ad esempio non esporsi per troppe ore e a poca distanza davanti a schermi quali tv, tablet, pc e tanti altri ancora, bisogna fare i conti anche con il cosiddetto inquinamento atmosferico.

Purtroppo, infatti, viviamo in un mondo profondamente e perennemente inquinato che può mettere a serio rischio la nostra salute, senza escludere quella dei nostri preziosi bulbi oculari.

Cosa fare per limitare i danni agli occhi

Potremmo però cercare di mettere in sicurezza i nostri occhi con piccoli accorgimenti quotidiani, alla portata di tutti e di cui spesso ne sottovalutiamo l’importanza. Inutile negare che sempre più persone soffrono di irritazione agli occhi, con arrossamento, lacrimazione e sensazione di bruciore dovuti proprio all’inquinamento atmosferico che ci circonda. Per questo, possiamo stilare un piccolo vademecum da osservare per ridurre i danni.

Innanzitutto, gli occhi vanno lavati correttamente e sciacquati con acqua fredda e vanno utilizzati solo i colliri descritti. Poi è fondamentale lavarsi spesso le mani ed evitare di toccare gli occhi quando si è in giro, per ridurre il contatto con batteri ed altri detriti invisibili. E ancora, in relazione a quanto affermato, bisognerebbe anche evitare di stropicciarsi gli occhi quando si ha la sensazione di bruciore e prurito, per evitare di peggiorare il disagio.

Altro suggerimento è quello di restare ben idratati, bevendo dagli otto ai dieci bicchieri di acqua al giorno, proprio perchè lo smog e l’inquinamento atmosferico tendono ad irritare maggiormente un occhio secco e che produce meno lacrime.

Altro accorgimento sempre valido è quello inerente all’alimentazione. Volendo trovare una correlazione con gli occhi, è importante mangiare il giusto tipo di cibo, il che significa assumere più acidi grassi omega 3. In altre parole, per contribuire alla salute degli occhi è fondamentale mangiare pesce, carote, verdure in foglia, noci, spinaci, frutti di bosco e mandorle.

Ultimo consiglio, ma non per importanza, è quello di trascorrere quando possibile del tempo in ambienti chiusi, soprattutto nelle prime ore del mattino e nei giorni in cui l’inquinamento atmosferico risulta essere particolarmente elevato. Quando poi si è in giro, sarebbe buona consuetudine utilizzare occhiali protettiti o da sole per proteggere gli occhi dai danni.