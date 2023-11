I profumi possono influenzare l’attrazione fisica? La scienza non ha più dubbi

La scienza ha analizzato le connessioni tra i profumi e l’attrazione fisica tra le persone. Vediamo cosa è venuto fuori e quali sono le possibili correlazioni

Seppur possa sembrare paradossale gli odori e i profumi hanno un’incidenza piuttosto rilevante nelle relazioni umani. Infatti l’olfatto è uno dei sensi più potenti, che stimola la memoria e ricordi sia positivi che negativi. Ad esempio quando si rivede dopo un po’ di tempo una persona che ha un particolare profumo si innesca inconsciamente un meccanismo che porta a rimembrare qualcosa di particolare su quell’individuo.

A ciò vanno aggiunti gli aromi naturali che contraddistinguono ogni singolo soggetto. E sono proprio questi ad avere una correlazione più specifica con l’attrazione e a tal proposito può tornare utile uno studio del 2003 riportato sul Behavioral Ecology Journal inerente proprio gli odori corporali.

Profumi e attrazione fisica: quale legame intercorre tra di loro

Stando a quanto riportato dal lavoro di ricerca sopracitato gli odori del corpo che attirano di più non sono quelli simili al proprio organismo bensì quelli completamente differenti, magari anche più forti ed intensi. Una sorta di conferma della teoria secondo cui gli opposti si attraggono. Dunque più l’odore dell’altro è diverso più è probabile che tra ci possa essere un’attrazione verso qualcuno.

Andando invece nello specifico delle fragranze in grado di suscitare maggiore interesse e curiosità le spezie possono giocare un ruolo determinante. Ad esempio nelle fragranze da uomo pepe o bacche di ginepro sono in grado di dare un tocco di brillantezza. La conferma in tal senso è arrivata da un sondaggio condotto nel 2022 su Fragrantica riguardante i profumi maschili più sensuali.

Un altro odore alquanto gradevole è quello della vaniglia. Secondo le evidenze scientifiche si tratta di un vero e proprio antidepressivo in grado di sollecitare la risposta ormonale maschile. Sulla stessa scia troviamo tabacco, tè nero, whiskey, vino e castagne che sono annoverati tra gli aromi più intriganti ed avvolgenti.

Ma quale sostanza piace di più alle donne? Il legno di sandalo vince per distacco, che solitamente viene utilizzato nello yoga tantrico per liberare l’energia sessuale e convertirla in energia spirituale. Meritano una menzione particolare anche muschio e gelsomino. Il primo ha una parte sensuale in grado di sposarsi bene con l’aroma naturale della pelle. Il secondo invece ha la capacità di risvegliare gli ormoni e di scioglier le tensioni. Insomma, prima di un appuntamento galante è bene fare attenzione al proprio odore e al profumo di cui si fa uso: si potrebbe creare un mix alle volte vincente e in altre circostanze non propriamente utile.