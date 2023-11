Come fare della tua vita un capolavoro? Smetti di dire queste cose a te stesso

Ci sono cose che non dovremmo mai dire a noi stessi, frasi che dovremmo assolutamente eliminare dalla nostra vita.

Mahatma Gandhi diceva: “Fai attenzione ai tuoi pensieri perché i tuoi pensieri diventano le tue parole. Fai attenzione alle tue parole perché le tue parole diventano le tue azioni. Fai attenzione alle tue azioni perché le tue azioni diventano le tue abitudini. Fai attenzione alle tue abitudini perché le tue abitudini diventano il tuo carattere. Fai attenzione al tuo carattere perché il tuo carattere diventa il tuo destino.”

Insomma, se è vero che da una parte ci sono eventi che non possiamo controllare, che capitano e basta, è importante ricordare che la maggior parte di ciò che ci accade, è influenzato in modo significativo da ciò che pensiamo, dalle frasi che utilizziamo, dai nostri atteggiamenti.

Ognuno di noi è lo scrittore della propria vita, le nostre parole possono determinare la nostra felicità, per questo non dovremmo mai permettere alla nostra mente di non essere ottimista. Se ci rivolgiamo a noi stessi con un linguaggio positivo e sicuro, il nostro comportamento sarà positivo e sicuro. Al contrario, rivolgendoci a noi stessi con un linguaggio che ci indebolisce, non faremo altro che sfiancare il nostro comportamento. Ecco perché ci sono cose che non dovremmo mai dire a noi stessi.

Smetti di dire queste cose a te stesso!

Le parole hanno un peso, quello che diciamo può influenzare notevolmente la nostra felicità. Per questo motivo, se ci rivolgiamo a noi stessi con un linguaggio positivo, avremo di riflesso un atteggiamento positivo. Al contrario, se usiamo con noi stessi parole che indeboliscono, il nostro comportamento sarà fiacco. Ci sono cose che non andrebbero mai dette a se stessi, frasi che dovremmo assolutamente eliminare dalla nostra vita.

“Non ce la faccio”, “Non sono abbastanza bravo/a”, “Non sarò mai felice”, “E’ troppo tardi per realizzare i miei sogni”, “Capitano tutte a me. Sono sfortunato/a”. Queste ed altre affermazioni simili, sono vere e proprie pugnalate che infliggiamo alla nostra anima e che, inevitabilmente, si ripercuotono sulla qualità della nostra vita.

Al contrario, utilizzare con se stessi frasi positive aiuta a farci crescere e migliorare giorno dopo giorno. Queste frasi possono apportare motivazione e positività e contribuiscono a farci stare meglio con noi stessi e con il mondo che ci circonda.

Dunque, impariamo a usare bene le parole! Parole positive e gentili possono fare della nostra vita un vero e proprio capolavoro.