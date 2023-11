Lo studio non ha dubbi: queste sono le manovre di guida che provocano più incidenti mortali

Il lavoro di ricerca dello Zinda Law Group ha portato alla luce tutte le dinamiche più comuni che possono portare alla morte quando si è alla guida dell’automobile

Rispettare le regole inerenti la circolazione quando si è alla guida è fondamentale per evitare incidenti. Purtroppo non tutti lo fanno e per questo ogni giorno siamo alle prese con la conta di spiacevoli sinistri che alle volte purtroppo possono portare anche al decesso.

A tal proposito un nuovo studio condotto in USA ha analizzato le manovre di guida degli automobilisti rilevando che sei incidenti mortali su dieci si verificano quando un veicolo procede dritto senza cambiare direzione. L’incapacità di affrontare una curva si verifica invece una volta ogni cinque incidenti mortali.

Incidenti mortali: tutte le evidenze riscontrato dallo studio americano

Questo è ciò che è emerso dalle conclusioni del lavoro di ricerca condotto dallo Zinda Law Group che ha sede ad Austin in Texas. Nello specifico gli avvocati specializzati in lesioni personali hanno analizzato i dati della National Highway Traffic Safety Administration relativi agli incidenti mortali che vanno dal 2017 al 2021.

Inoltre è stato appurato che in quasi tutti gli stati andare dritto, superare in curva e svoltare a sinistra sono le tre manovre di guida più comuni prima di un incidente mortale. Al contrario, le manovre associate al tasso di mortalità più basso sono il parcheggio in una corsia di marcia, l’immissione in strada e la retromarcia da qualsiasi posizione diversa dal parcheggio.

Tornando alla dinamica più pericolosa, ovvero quella della perdita del controllo mentre si prosegue lungo un rettilineo, è importante fare alcune riflessioni. La prima è quella di non farsi prendere dal panico e prestare sempre attenzione senza abbassare la guardia. Possono sembrare particolari scontati, ma metterli in pratica non è sempre semplice.

Ovviamente ogni posto ha le sue dinamiche. Ad esempio nel Vermont che è noto per le sue curve tortuose, i pericoli principali nascono proprio da questa conformazione territoriale. Fare un sorpasso in questo stato è più pericoloso che in altre zone d’America e del mondo. Quindi è sempre opportuno tener conto del proprio territorio di riferimento quando si guida e anche della tenuta delle strada che per forza di cose non è la stessa ovunque. Ciò non toglie però che a prescindere da ciò essere rispettosi delle norme del codice della strada può giocare un ruolo determinante nello scongiurare le sempre più numerose tragedie che avvengono sulle strade di tutto il mondo.