In amore non sempre tutto è lecito: quali critiche non devi mai accettare dal partner

Sentirsi costantemente giudicato nel corso di una relazione può portare a strascichi negativi di non poco conto. Vediamo quali modi di giudicare possono compromettere il rapporto

Nel corso di una relazione è normale confrontarsi e avere delle visioni differenti. Ciò però non significa che bisogna sfociare nelle critiche ad ogni costo e per ogni singola cosa. Dall’altro lato c’è pur sempre la persona amata che si deve sentire più ammirata che giudicata. Attaccarla per qualsiasi cosa che non ci sta bene è malsano.

La logica conseguenza è che la controparte inneschi quasi in maniera meccanica un sistema di difesa ad oltranza e porti ad un ciclo conflittuale a cui è difficile sfuggire. Giudicare in maniera costante logora la relazione e a lungo andare può portare anche alla rottura definitiva.

Le critiche distruttive da non accettare mai dalla persona che ami

Il partner che passa il proprio tempo solo ed esclusivamente a giudicare pretende che l’altro faccia le cose non solo in maniera perfetta ma anche come se le aspetta lui. Qualcosa di impossibile nella pratica visto che la perfezione non esiste e che ognuno ha un suo modo di fare le cose.

Purtroppo ciò che ne deriva è un abbassamento dell’autostima e della fiducia nell’altro, una diminuzione dell’intimità e una sorta di creazione di gioco di potere dove chi critica si erge sempre ad una posizione di superiorità. Ciò può portare ad una forma di abuso emotivo in modo da avere un controllo sulla relazione. Quando è così, troncare non sarebbe poi così azzardato.

Ciò non significa che bisogna accettare qualsiasi aspetto della controparte solo per evitare polemiche. Il tutto sta nel modo di fare le cose perché c’è differenza tra polemizzare su un atteggiamento e offendere una persona per sottolineare le sue mancanze e denigrarla. Nel primo caso la critica ha un senso ed è volta a progredire. Nel secondo ha come scopo quello di ferire e quindi non porta a nulla se non ad ulteriori malumori.

Dunque, tornando al focus della questione, ci sono alcune critiche che sono oggettivamente inaccettabili e sono quelle che riguardano l’aspetto fisico, il modo di vivere, la stabilità emotiva e le critiche inerenti le scelte personali. Questi aspetti infatti per quanto si decida di vivere in coppia fanno parte della propria sfera individuale che la persona amata dovrebbe assolutamente comprendere e mai mettere in discussione solo perché qualcosa non gli sta bene.