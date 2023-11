Legge di Bilancio 2024, gli italiani dovranno dire addio a diversi aiuti e agevolazioni: i bonus che saltano nel 2024

Il Disegno di Legge di Bilancio 2024 minaccia la sparizione di una serie di bonus. Anche se non ce n’è ancora la certezza, ecco i bonus che rischiano di saltare nel 2024.

Per il prossimo anno, non sembrano arrivare buone notizie dalla Finanza. Infatti, stando alla bozza di Manovra 2024 potrebbero saltare una serie di bonus. Chiaramente si tratta di un elenco, non ancora confermato, ma gli italiani potrebbero dover rinunciare a diversi aiuti finora previsti.

Nel corso di questi giorni, pare ci sia stata una vera e propria corsa al taglio degli ultimi benefici rimasti. Dalle indiscrezioni che circolano recentemente, sono decisamente numerosi i tagli sui tanti bonus che sono strati erogati come supporto alle famiglie in difficoltà economica, per effetto della guerra in Ucraina e dell’impennata dell’inflazione. Senza contare, il ritocco al rialzo di alcune tasse come, ad esempio, l’aumento dell’IVA su alcuni prodotti di prima necessità che, ha già sollevato non poche polemiche da parte dei consumatori.

Ma torniamo agli aiuti e le agevolazioni sui quali potrebbe definitivamente calare il sipario già nel prossimo futuro e scopriamo quali sono quelli a cui gli italiani dovranno rinunciare.

Legge di Bilancio 2024: la lista dei bonus ai quali diremo addio

A quanto pare, la nuova squadra di Governo non dispone di molte risorse, per cui, saranno diversi i bonus ai quali gli italiani, per forza di cose, dovranno rinunciare. Già da diversi mesi si sa che, a partire da gennaio, calerà definitivamente il sipario sul reddito di cittadinanza, sostituito dalle due nuove misure Supporto per la formazione e il lavoro e l’Assegno di inclusione.

Tra i bonus che con molta probabilità non verranno rinnovati c’è anche il voucher trasporti, il bonus idrico e la App 18. Ma le cattive notizie non finiscono qui! Perché nella Manovra non sembra esserci traccia neanche del bonus vista, ovvero, il voucher da 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista. In più, cala ancora ancora la detrazione per il Superbonus. La misura, già passata dal 110% al 90%, probabilmente arriverà al 70% della spesa sostenuta.

Infine, un triste addio dovremmo dirlo all’incentivo assunzioni. Anche la misura che riconosce un incentivo sulle assunzioni a tempo indeterminato di chi soddisfa determinati requisiti, sembra essere giunta al capolinea. Quello che va specificato è che non si tratta di provvedimenti definitivi, considerato che la Manovra sarà approvata in via definitiva solo entro il 31 dicembre 2023, pertanto, qualcosa potrebbe ancora cambiare, magari in meglio!