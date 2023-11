Netflix, il nuovo sistema che premia gli utenti che guardano le serie: ecco cosa succede se fai binge watching

Netflix premia gli utenti più fedeli e che praticano binge warching. Ecco il nuovo sistema del colosso americano.

Ai primi passi di Netflix nessuno avrebbe immaginato che questa azienda statunitense sarebbe diventata un vero e proprio colosso dell’entertainment. A dare una svolta determinante nella crescita di Netflix, che nei primi anni era un semplice servizio di noleggio postale di DVD, è stato, senza dubbio, l’inserimento sul portale di programmi e film on demand, che hanno contribuito a velocizzare e migliorare l’accesso a tali contenuti.

Oggi l’azienda è tra le piattaforme più amate dagli appassionati di serie tv, documentari, film alla continua ricerca di innovazione e qualità. I creatori di Netflix sono perfettamente coscienti della validità del proprio prodotto e lo dimostra la diffusione capillare che ha avuto nel giro di pochissimo tempo. Nel 2020, anche per effetto della pandemia di Covid – 19, la piattaforma è arrivata a circa 180 milioni di abbonati nel mondo, numeri in crescita costante. Infatti, la società conferma tuttora la sua leadership con 239 milioni di abbonati nel mondo.

Di recente, il servizio di streaming di film e serie tv ha lanciato una interessante novità: “Il nostro nuovo formato di pubblicità “Binge” – lo ha definito Netflix in una nota.

Netflix: ecco cosa succede se fai “binge watching”

Ad un anno dal lancio di un piano di abbonamento con pubblicità, Netflix, fa sapere di aver lanciato una interessante novità. Si tratta, ancora di un progetto in fase sperimentale, ma presto potrebbe diventare realtà per milioni e milioni di utenti.

Nello specifico, il colosso statunitense intende premiare chi fa binge watchin, cioè chi si immerge in una serie tv senza pause. Una pratica che consentirebbe di gustare una serie, dopo il terzo episodio consecutivo, senza alcuna pausa pubblicitaria. Insomma, Netflix decide di regalare ai binge watcher, la visione del quarto episodio senza nessun tipo di interruzione. Sebbene, non ci sia ancora una data certa in cui questo progetto diventi realtà, sul sito ufficiale dell’azienda si legge: “Tutti questi aggiornamenti contribuiscono a creare la migliore esperienza possibile per i nostri clienti e abbonati. Tutti sono appassionati delle serie TV e dei film di Netflix e noi vogliamo dare un premio a chi è fedele alla nostra mission”.

I vertici del servizio di streaming di film e serie tv sembrano credere molto in questo nuovo format, dedicato a chi ha un piano con l’inserimento di annunci pubblicitari, per cui, il lancio potrebbe arrivare già allo start della sesta stagione di The Crown, del reality Squid Game, dello spin – off della Casa di Carta e di SuburraEterna.