Gratta e Vinci, i numeri parlano chiaro: qual è la regione più fortunata in cui comprare i tagliandi

Secondo i dati raccolti da Agimget.it in una specifica regione d’Italia la Dea bendata fa maggiormente capolino. Andiamo a scoprire i particolari più interessanti in merito

I Gratta e Vinci alle volte sono in grado di regalare delle gioie immense con vincite in grado di cambiare la vita o quasi. Ovviamente questi casi sono più unici che rari, quindi è meglio evitare di giocare con l’obiettivo di diventare ricchi. La propria capacità economica può crescere quasi esclusivamente grazie al lavoro e al sacrificio.

Qualcuno però di tanto in tanto viene baciato dalla fortuna e in maniera inaspettata dall’oggi al domani muta le sue prospettive. Ma in quali zone d’Italia la fortuna fa maggiormente capolino? I dati di Agimget.it inerenti il 2023 sono decisamente propizi in tal senso e seppur le statistiche siano ricomprese fino ad ottobre 2023 ci sono comunque ottimi spunti da analizzare.

Gratta e Vinci: qual è la regione più milionaria del Bel Paese

Delle 60 vincite da capogiro realizzate fino a questa fase dell’anno sono avvenute in ben 17 regioni differenti. Solo Valle d’Aosta, Liguria (dove ci sono state comunque tante vincite più basse) e Friuli Venezia Giulia sono rimaste fuori, ma chissà se in questi ultimi mesi del 2023 qualcosa non possa cambiare.

La palma della regione più vincente spetta alla Lombardia con ben 11 premi milionari. Seguono con 7 Lazio ed Emilia Romagna. Il Piemonte è a quota 6, ma questa regione può vantare il montepremi più alto conquistato nell’anno solare, ovvero 6 milioni di euro vinti lo scorso giugno con un biglietto “Vinci in grande”.

Proseguendo con le altre regioni Toscana, Puglia e Campania hanno ottenuto 4 successi milionari a testa mentre in Veneto e Trentino Alto Adige sono stati 3. Sicilia, Abruzzo e Marche sono invece a 2 mentre Sardegna, Umbria, Basilicata, Calabria e Molise hanno assaporato la gioia della grande vincita solo una volta.

In totale sono stati incassati 151 milioni di euro. Davvero tanti soldi se si considera che sono frutto di un tagliando grattato così per caso durante una pausa caffè o in seguito a un’uscita con gli amici. Ciò che conta è lo spirito con cui si affronta il gioco. Qualora venga vissuto con la voglia di divertirsi e senza esagerare non fa mai male. Se invece sfocia nella ludopatia è bene fermarsi un attimo a riflettere finché non è troppo tardi. Il gioco infatti può essere l’anticamera di problemi della sfera mentale ben più complessi, per questo guai a sottovalutare anche la minima manifestazione ludopatica.