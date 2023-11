I lavori ideali per ogni segno zodiacale: scopri qual è la tua mansione secondo le stelle

Stando a ciò che raccontano gli oroscopi ogni segno ha delle particolari inclinazioni che gli consentono di poter eccellere in un determinato ambito

Il lavoro dei sogni è un concetto che nel corso della vita muta in maniera considerevole. Da piccoli quando ancora non si conoscono le difficoltà della vita si tende sempre a puntare in alto, ma poi col tempo si cresce e si fanno i conti con la realtà. C’è chi riesce a mantenere quell’aspettativa e chi prende un’altra strada perché magari capisce di avere altre inclinazioni che ha imparato a conoscere nel corso del tempo.

Ma se invece seguissimo ciò che le stelle hanno in serbo noi? Quale lavoro ci spetterebbe? Vediamo i profili lavorativi tracciati dall’astrologia per ognuno dei segni zodiacali in base alle loro caratteristiche principali.

Le mansioni ideali per ogni singolo segno zodiacale

L’Ariete ad esempio tende a prevalere e ad assumere il comando, per questo è adatto come capo d’azienda. Un compito che di certo non può spaventare un segno così sicuro di sé. Il Toro invece è un abile risparmiatore ed è perfetto per gestire i patrimoni altrui, ma può essere anche un abile ingegnere.

I Gemelli fanno della comunicazione il loro punto di forza e quindi sono tagliati per diventare giornalisti, inviati e conduttori televisivi. Il Cancro con le sue emozioni nascoste è lo scrittore per eccellenza e il Leone ha nel sangue il ruolo di presidente. Tanti personaggi appartenenti a questo segno hanno ricoperto questa carica e tra questi spiccano Clinton, Obama e anche il nostro amato Mattarella.

L’altra faccia della medaglia è quella di leader in ambito musicale basta vedere Madonna, Mick Jagger e Freddie Mercury tutti nati sotto il segno del Leone. Vergine e Scorpione spiccano nella didattica e nei lavori manuali: possono essere degli ottimi chirurghi. In tutto questo contesto manca un avvocato in grado di difendere tutti. Niente paura ci pensa la Bilancia con il suo senso di giustizia.

Il ruolo del professore universitario spetta al Sagittario, che però può farsi valere anche nello sport. Gli architetti sono invece del Capricorno. L’alternativa è cimentarsi nel settore finanziario. Acquario e Pesci meritano una menzione comune a parte. Essendo creativi ed istrionici come nessun altro segno possono sfruttare il loro talento in diversi ambiti. Si va dalla scrittura alla pittura fino ad arrivare alla musica. Insomma ce n’è per tutti i gusti e per tutte le personalità.