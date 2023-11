La funzione top che ti consente di recuperare fino al 60% di spazio in memoria sul cellulare

Questo strumento poco conosciuto consente di recuperare spazio in memoria sul proprio smartphone iPhone. Di cosa si tratta e come funziona

Ritrovarsi con la memoria del cellulare piena è un qualcosa di piuttosto comune. Chiunque abbia un telefono, smartphone o iPhone che sia prima deve fare i conti con questa dinamica. Dopo tanti anni di utilizzo è normale avere tanti file, foto, video e applicazioni che vanno ad incidere sullo Storage interno.

I campanelli d’allarme sono gli avvisi ogni volta che si prova a scaricare qualcosa di nuovo e i rallentamenti del dispositivo che possono generare un po’ di fastidio. Ma come bisogna fare per recuperare spazio senza dover fare per forza delle grandi rinunce? Ecco un escamotage che ai più è sconosciuto.

Il trucchetto segreto per sgomberare la memora del cellulare

Seguendo tutti i passaggi alla lettera si può recuperare fino al 60% di memoria da poter utilizzare come meglio si ritiene opportuno. Non resta che seguire il procedimento passo per passo per poter ritornare ad avere un telefono capiente per quanto concerne la memoria.

Prendendo come esempio il sistema operativo iOS di Apple, esiste una funzione nascosta chiamata Offload Unused Apps, ponderato per gli iPhone e disponibile da iOS 11 lanciato nel 2017. Non va a cancellare la singola applicazione ma tutti i documenti ad essa collegati come ad esempio le impostazioni e file creati all’interno. Grazie a questo procedimento si può recuperare Storage senza dover cancellare l’app che resterà al suo posto nella schermata iniziale.

Per chi ha un Android il consiglio è di sfruttare il sistema di Archiviazione Automatica. Il funzionamento è lo stesso di quello di iOS. Così facendo si può liberare fino al 60% dello spazio in memoria senza dover cancellare un software o i dati salvati sul dispositivo. Il tutto è reperibile nelle impostazioni e dopo il primo utilizzo sarà praticamente impossibile farne a meno.

Basta seguire tutti i passaggi sopracitati ed ecco che si può rimediare dello spazio in memoria insperato. Insomma, si tratta della fine di un problema piuttosto seccante per gli utenti. Le foto, i video e le app al giorno d’oggi fanno parte di una collezione importante da cui è difficile distaccarsi.

Cancellare qualcosa significa infatti dare una sorta di taglio con il passato e cestinare un ricordo a magari si era legati. Niente paura non ci sarà più da fare chissà quali scelte drastiche con questi strumenti ponderati sia per iOS che per Android.