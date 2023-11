Come essere felici? Basta fare ordine in casa: ecco perché è un vero toccasana per corpo e mente

Pulire e riordinare casa è certamente faticoso, eppure, questa attività dona diversi benefici a corpo e mente. Ecco perché.

La casa rappresenta il nostro rifugio, il posto in cui trascorriamo molto del nostro tempo, ma che fatica le faccende domestiche! Riordinare e pulire casa è, senza dubbio, un’attività pesante e spesso svolta malvolentieri, eppure, prendersene cura dona diversi benefici a corpo e mente.

In effetti, entrare in una casa ordinata e pulita infonde un certo senso di pace e di benessere interiore, ma perché? Secondo alcune ricerche scientifiche e studi psichiatrici, avere una casa organizzata contribuisce anche al nostro benessere fisico e mentale, dunque, ad essere più felici. Insomma, dedicarsi alle pulizie domestiche è decisamente terapeutico. Chi ha una casa curata si garantisce, ogni giorno, una buona salute per anima e corpo.

Secondo quanto evidenziato anche da un’indagine che si è occupata proprio del rapporto tra casa pulita e felicità, condotta da The Cloxory Company, vivere in un ambiente pulito genera un cambiamento positivo anche nel comportamento e nelle capacità di provare empatia nelle persone. Anche i bambini, risultano essere più produttivi e hanno un comportamento migliore negli spazi ordinati e puliti. Ma non è tutto! Vediamo per quali altri buoni motivi è bene dedicarsi alle pulizia di casa.

Perché pulire casa ci rende felici

Le faccende domestiche sono una vera e propria scocciatura, eppure, secondo diversi studi scientifici e psichiatrici, influenzano positivamente il nostro benessere fisico e mentale. In altre parole, pulire casa ci rende più felici.

Nello specifico, secondo gli studiosi, durante le pulizie domestiche, oltre a bruciare calorie, il nostro corpo rilascia endorfine e sostanze chimiche che ci fanno sentire bene. Per questo motivo, riordinare e pulire casa contribuisce a migliorare l’umore, allontanando ansia e stress. Inoltre, vivere in un ambiente ordinato e pulito, contribuisce a migliorare la concentrazione e le prestazioni. Proprio come ha spiegato la psichiatra Jinesh Shah: “Se il nostro ambiente è in ordine, lo saremo anche noi e avremo prestazioni migliori”. Del resto, vivere in contesti troppo caotici può farci sentire a disagio, al contrario, un ambiente ordinato dona grande sicurezza.

Insomma, una casa pulita e in ordine, non solo fa parlare bene di una persona, ma è un vero e proprio toccasana per corpo e mente. Se, dunque, siamo abituati a vivere in un ambiente disordinato o rimandiamo di continuo il momento delle pulizie, è arrivata l’ora di voltare pagina!