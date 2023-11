Regole psicologiche di seduzione: le conosci? Ecco come conquistare chi ti piace

Grazie alla psicologia si può affrontare la fase della seduzione con maggiore disinvoltura. Ecco cosa bisogna sapere su questa intrigante tematica

L’arte della seduzione è una caratteristica innata che non tutti possiedono. C’è chi ha un vero e proprio talento naturale e chi invece non è per niente portato. Ma questo concetto al di là di ciò che si crede non riguarda solo le situazioni sentimentali, bensì anche in amicizia e sul lavoro.

Sedurre infatti significa soprattutto convincere una o più persone a sceglierci in uno specifico contesto o a seguire una nostra idea. Un compito per niente semplice che però grazie alla psicologia può essere alla portata di tutti. Ecco infatti quali sono le dinamiche da comprendere per riuscire a sedurre con successo.

La seduzione da punto di vista psicologico: quali sono le regole da seguire

La prima cosa da fare è lavorare sulla propria personalità e trovare dei punti di forza. Così facendo si può imparare a sedurre. Infatti aumentare la consapevolezza delle proprie capacità aiuta a trovare uno stile seduzione e dà una sensazione di sicurezza al partner. Questo perché la seduzione si cela nei messaggi non verbali, nella gestualità e nella vicinanza corporea.

Dimostrare sicurezza corrisponde a porsi in maniera genuina e sincera con chi ci ritroviamo dinanzi. Per effetto di ciò si può sedurre rimanendo semplicemente se stessi senza dover cambiare per ingraziare l’altro. La propria unicità è la chiave per attirare qualcuno che ci interessa. Ovviamente è necessario anche abbinare la giusta dose di personalità per poter fare centro.

Molto importante è guardare negli occhi la persona da sedurre è un aspetto che può fare tutta la differenza del mondo. Aiuta a diminuire la distanza fisica e allevia la tensione iniziale. Mostrarsi partecipe e interessato rispetto ad una conversazione e magari trovare dei punti di contatto con il tuo vissuto (senza eccedere troppo però) è un altro tassello fondamentale per guadagnare punti.

Essere rilassati e far emergere il proprio sorriso migliore sono quei tocchi finale che fanno sentire la controparte ben accolta e perché no desiderata. Dunque evita di seguire dei canovacci e fai emergere solo ed esclusivamente quello che sei. Anche nei colloqui di lavoro ad esempio quando si valutano le peculiarità caratteriali mostrarsi genuini fa sempre la sua figura. Se poi sei troppo timido rammenta quanto sopracitato: guarda per bene dentro te stesso e lavora per rafforzare la tua identità.