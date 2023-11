Fai fatica a prendere sonno? I migliori consigli per addormentarti più velocemente

Le cause di un riposo notturno non adeguato sono molteplici, l’importante è trovare delle contromisure adatte. A tal proposito ecco alcune indicazioni utili per ripristinare un regolare ritmo del sonno

Avere problemi ad addormentarsi durante la notte è una condizione piuttosto diffusa, che alla lunga può diventare piuttosto snervante e perché no frustrante. D’altronde il sonno è fondamentale per poter aver le energie necessarie per affrontare le giornate e far fronte ai ritmi insostenibili della società moderna.

Questo discorso non vale solo per la quantità di ore in cui dormiamo, bensì anche per la qualità. Dormire tante ore ma male è la stessa cosa di dormire poco o per niente per intenderci. L’importante sarebbe trovare un sano equilibrio in modo tale da poter trarre il giusto beneficio dal sonno. Dunque a meno che non si tratti di casi piuttosto importanti che necessitano di psicoterapie, ecco quali indicazioni seguire per ritrovare il sonno perduto.

Le buoni abitudini da seguire per ritrovare il sonno perduto

In primis è bene darsi degli orari. Andare al letto e svegliarsi alla stessa ora è fondamentale affinché il corpo possa avere dei ritmi scanditi. Un principio valido per tutti i giorni, dunque guai a pensare che il sabato si fa tardi la sera si recupera dormendo di più la domenica mattina. Variazioni di questo tipo in persone che soffrono d’insonnia possono essere determinanti.

Dormire al buio è un altro tassello fondamentale. L’esposizione alla luce riduce la produzione di melatonina, l’ormone naturale che aiuta a regolare il ciclo sonno-veglia. Gli strumenti tecnologici però non favoriscono questa condizione perché emanano delle luci che seppur fioche che fanno sì che il cervello mandi degli impulsi nervosi al corpo. Ciò alimenta lo stato di attività della persona e non si concilia per niente con il sonno.

Per dormire bene è importante che la propria camera da letto sia un luogo invitante ed accogliente che appunto favorisca il sonno. La scelta del materasso è fondamentale visto che uno non adatto oltre a non consentire il giusto riposo può portare anche a problemi muscolari di non poco conto.

Tra le altre indicazioni da seguire ci sono: limitare il consumo di caffeina e di alcol prima di andar a dormire, fare esercizio fisico costante, non mangiare in maniera eccessiva a cena, conoscere delle tecniche di rilassamento da utilizzare all’occorrenza ed isolare la propria camera il più possibile da rumori e frastuoni di ogni genere.